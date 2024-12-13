Yerine Kayyım Atanmıştı! 'Ahmet Özer' Soruşturmasında 12 Gözaltı Daha

Yerine kayyım atanan tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e yönelik soruşturma kapsamında 12 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yerine Kayyım Atanmıştı! 'Ahmet Özer' Soruşturmasında 12 Gözaltı Daha

İstanbul'da "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" iddiasıyla tutuklanan ve yerine kayyım atanan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, 12 şüpheli daha gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin çalışmalarda, örgütün TDÖ yapılanması mensubu olduğu belirlenen ve Ahmet Özer ile süreklilik ve yoğunluk arz edecek şekilde irtibatı olduğu anlaşılan 12 şüpheli belirlendi.

'2022'DEKİ MECLİS TOPLANTISI' DETAYI

Şüphelilerden 6'sının, 'örgütün HDK yapılanması delegesi olduğu' iddiasıyla yapılan soruşturmada, 4 Temmuz 2022'de Mersin Akdeniz Belediyesi meclis toplantısında dönemin Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın "PKK/YPG/PYD terör örgütü diyenler el kaldırsın" ifadesinin ardından el kaldırmayan kişiler olduğu tespit edildi.

Soruşturmada, 5 şüphelinin ise terör örgütü propagandası yaptığı belirlenirken, 1 zanlının da KCK yapılanmasına bağlı örgütsel çalışmalar ve örgütün "Adalet ve Barış Komisyonu" yapılanmasında aktif faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Savcılığın gözaltı kararı vermesinin ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ekipleri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarla 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

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