Torununun Kavgasına Müdahale Etti, Pompalı Tüfekle Vuruldu

Aksaray'da 14 yaşındaki torunuyla kavga eden grubun arasına girip ayırmak isteyen dede, pompalı tüfekle açılan ateşte ağır yaralandı.

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Torununun Kavgasına Müdahale Etti, Pompalı Tüfekle Vuruldu

Olay dün saat 23.00 sıralarında Divanoğlu Mahallesi Hürriyet Caddesi 4860 Sokak'ta meydana geldi. Otomobille eve gelen 2 çocuk babası Mesut Dağdaş, 14 yaşındaki torunu Nuh B.'nin evinin önünde bir grupla tartıştığını gördü.

55 yaşındaki Dağdaş, aracından inip torunu ve tartışan kişileri ayırmak istedi. Bu sırada Dağdaş ile K.E. ve kardeşi Y.E. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile K.E., montunun içine gizlediği pompalı tüfekle Mesut Dağdaş'ın üzerine ve çevreye rastgele ateş etti.

Torununun Kavgasına Müdahale Etti, Pompalı Tüfekle Vuruldu - Resim : 1

Talihsiz adam sol eli ile karnından yaralanırken K.E., kardeşi Y.E. ve yanındaki 4 kişi otomobille kaçtı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mesut Dağdaş'ın hayati tehlikesi sürüyor.

Polis kaçan 6 şüpheliyi ararken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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