Kar Yağışı Kaza Getirdi; Sürücü Ölümden Kıl Payı Kurtuldu

Ağrı’da yoğun kar yağışı etkili oldu. Cadde üzerinde seyir halinde olan kamyonet, kontrolden çıkarak devrildi. Araç çarpmanın etkisiyle yan yatarken, sürücü ölümden döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kar Yağışı Kaza Getirdi; Sürücü Ölümden Kıl Payı Kurtuldu

Ağrı’da Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Hanibaba Caddesi üzerinde saat 18.00 sıralarında, S.Y. idaresindeki kamyonet kontrolden çıkarak refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç yan yattı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

S.Y.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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