66 Yaşındaki Kadın Dehşeti Yaşadı! Evinin Bahçesindeki Kuyu Mezarı Oldu

Nevşehir’de evinin bahçesindeki 7 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen 66 yaşındaki kadın feci şekilde can verdi. Yaşlı kadının cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

66 Yaşındaki Kadın Dehşeti Yaşadı! Evinin Bahçesindeki Kuyu Mezarı Oldu

Nevşehir’in Avanos ilçesi Özkonak beldesinde dün saat 15.30 sıralarında66 yaşındaki Fatma G. evlerinin bahçesindeki yaklaşık 7 metre derinlikteki su kuyusuna düştü. Kadının düştüğünü fark eden yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri çalışma başlattı.

66 Yaşındaki Kadın Dehşeti Yaşadı! Evinin Bahçesindeki Kuyu Mezarı Oldu - Resim : 1

Kuyuya inen ekipler, Fatma G.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kuyudan çıkarılan Fatma G., otopsisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

66 Yaşındaki Kadın Dehşeti Yaşadı! Evinin Bahçesindeki Kuyu Mezarı Oldu - Resim : 2

Kaynak: DHA

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