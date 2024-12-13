Edirne'de Feci Kaza: 4 Arkadaşı Ölüm Ayırdı, Alev Topuna Dönen Araçtan Sağ Çıkan Olmadı

Edirne'de içinde 20'li yaşlardaki 2 kadın ve 2 erkeğin bulunduğu otomobil kontrolden çıkarak duvara çarptı. Alev topuna dönen otomobilden sağ çıkan olmadı.

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Olay, Edirne’nin Güney Çevre Yolu’nda meydana geldi. Çevre yolunda seyreden otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evin duvarına çarptı. Saniyeler içinde alev alan otomobilde bulunan 20’li yaşlardaki 2 kadın ve 2 erkek araçtan dışarı çıkamadı ve yanarak feci şekilde can verdi.

Edirne'de Feci Kaza: 4 Arkadaşı Ölüm Ayırdı, Alev Topuna Dönen Araçtan Sağ Çıkan Olmadı - Resim : 1

İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Kazada hayatlarını kaybeden gençlerin cansız bedenleri olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri henüz tespit edilemedi.

Edirne'de Feci Kaza: 4 Arkadaşı Ölüm Ayırdı, Alev Topuna Dönen Araçtan Sağ Çıkan Olmadı - Resim : 2

Kaynak: İHA

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