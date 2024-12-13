Usulsüz Atamayı, CHP’li Tanal Deşifre Etti

Ünsal Ergel/ANKARA

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’nca yapılan ilginç atama, 2025 yılı Bütçe görüşmeleri sırasında deşifre oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçelerinin görüşüldüğü oturumu TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in yönetiyordu.

Bu sırada İç Tüzüğün 60 maddesi çerçevesinde TBMM Genel Kurulu’nda söz isteyen CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, çok önemli bir konuyu dile getirmek için kürsüye gelmek için Başkanvekili Önder’den izin istedi.

Önder, bütçe görüşmeleri nedeniyle “Lütfen yerinizde aktarın” diyerek Tanal’ın konuşmasını istedi. Tanal, sözlerine şöyle devam etti:

“Sayın Meclis Başkanvekilim, TBMM İdari Teşkilat Kanunu ile yönetiliyor tabi ki. Burada 29 maddenin 2.fıkrası var. Madde aynen şöyle; TBMM Genel Sekreter Yardımcısı olabilmek için 4 yıllık fakülte bitirmiş olmak gerekiyor. Ayrıca kamu ve tüzel işletmelerde en az 12 yıl kamu hizmeti ifa etmek şartı aranıyor ki Meclis Genel Sekreter Yardımcısı seçilebilsin.”

Tanal’ın bu sözleri üzerine müdahale eden Önder, “Sayın Tanal mevzuyu anladım. Şimdi akışı kesmeyelim. Akış içerisinde size söz vereceğim” dedi.

Daha sonra konuya ilişkin Gerçek Gündem’in sorularını yanıtlayan Tanal, kanunda çok açık şekilde ifade edildiğini belirterek, “Siz meslek deneyimi oldukça fazla bir gazetecisiniz. Bu konuya ilişkin bir araştırma yapmanız yeterli olacaktır. Ben sadece bir usulsüzlüğe dikkat çektim” dedi.

Tanal’ın işaret ettiği ismin ise 29 Ağustos 2023 tarihinde TBMM Genel Sekreter Yardımcısı olarak atanan Kübra Teymur’un olduğu anlaşıldı. Yaklaşık 1,5 yıldır bu görevi yürüten Teymur’un 6 yıllık kamu hizmetinin bulunduğunun da TBMM’nin resmi sitesinde yer alan özgeçmişinde açıkça yazılı olduğu dikkat çekti.

KÜBRA TEYMUR KİMDİR?

İdari, Mali İşler ve Teknik Hizmetlerden sorumlu TBMM Genel Sekreter Yardımcısı olan Teymur, 1992 yılında Malatya’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Malatya’da tamamladı. 2014 yılında Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu. 2019 yılında İngiltere Sheffield Üniversitesinde İngilizce dil eğitimini bitirdi. 2023 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesinde Kamu Hukuku alanında yüksek lisansını tamamladı. Hâlen Marmara Üniversitesinde Uluslararası Ticaret ve Para Yönetimi alanında yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.

Çalışma hayatına 2017 yılında İçişleri Bakanlığının yapmış olduğu kaymakam adaylığı sınavını kazanarak Erzurum Valiliğinde Kaymakam Adayı olarak başladı. Konya, Bursa, Burdur illerinde Kaymakamlık, Afyonkarahisar ilinde Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 29.08.2023 tarihi itibarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreter Yardımcısı olarak atandı.

Kaynak: Haber Merkezi