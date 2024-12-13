Hayvanların Korunması Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete'de

Tarım ve Orman Bakanlığınca Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği'ndeki yapılan değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Hayvanların Korunması Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete'de

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan 'Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği'ndeki yapılan değişiklikler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş oldu.

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Kamuoyunda 'Katliam Yasası' ve 'Kanlı Yasa' olarak bilinen 'Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' TBMM’de kabul edildi ve 2 Ağustos’ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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