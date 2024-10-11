Gebze Belediyesi'nden İlk Açıklama Geldi! Hayvanları Koruma Günü'nde Paylaşım Yapmışlar

Gebze Belediyesi Rehabilitasyon Merkezi içinde bir çöp kutusunda 30 köpek ve 13 kedinin "Keta-Control" isimli ilaçla öldürüldüğü görüntüler hayvan severleri ayağa kaldırdı.

Kocaeli’nin AKP'li Gebze Belediyesi'ne ait barınağın önünde bu sabah, aralarında yavru kedi ve köpeklerin de olduğu 43 hayvanın ilaçla öldürüldüğü iddia edildi. Katliamı, yaşam hakkı savunucuları ortaya çıkardı. Olayla ilgili, adli ve idari soruşturma başlatıldı, yetkililerin açığa alındığı duyuruldu. Gebze Belediyesi, hayvanların sokaklardan "cansız olarak toplandığını" öne sürdü.

HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ'NDE PAYLAŞIM YAPMIŞLAR

Gebze Belediyesi'nin, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'ne "Gebze Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni; halk sağlığını korumak, sokak hayvanlarının tedavi ve rehabilitasyon işlemlerini modern ve kapsamlı bir tesiste gerçekleştirmek amacıyla 2022 yılında hizmete aldık" notuyla, rehabilitasyon merkezinin videosunu paylaştığı görüldü.

Paylaşımda ayrıca, şu verilere yer verildi:

"Hizmete alındığı tarihten bugüne kadar, merkezimizde; 28.515 sokak hayvanını tedavi ettik. 8031 sokak hayvanını kısırlaştırdık. 21.969 can dostumuzu aşıladık. 685 patili dostumuza yeni yuva bulduk."

GEBZE BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Gebze Belediyesi'nden de konuyla ilgili olarak açıklama geldi. Açıklamada "Kamuoyuna yansıyan cansız sokak hayvan görsellerinin Balçık Barınma alanı ve sokaklardan ekiplerin cansız olarak topladığı 16 sokak köpeği, Gebze'de meydana gelen trafik kazaları sonucu yaşamını kaybeden 3 köpek ve kendi sağlık sorunları nedeniyle kurtarılamayan 10 köpeğe ait olduğu" ifade edildi.

Görüntülerdeki kedilerden 9 tanesinin "sokaklardan çeşitli sebeplerle ölmüş olarak toplanan, 4 tanesi trafik kazası ile ölen ve 2 adet tedaviye cevap vermeyerek ölen kedilere ait olduğu" iddia edilen açıklamada, bu can kayıplarının tutanakları ilgili birimlere teslim edildiği belirtildi.

İLGİLİLER AÇIĞA ALINDI

Açıklamada, "Ölmüş sokak hayvanlarıyla ilgili görüntüler kurumumuz tarafından kabul edilemez olarak değerlendirilmektedir. Konuyla ilgili soruşturma açılmıştır. İlgililer soruşturma tamamlanıncaya kadar açığa alınmıştır" denildi.