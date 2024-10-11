Rastgele 3 Kişiyi Bıçaklamıştı! Saldırganın Şoke Eden İfadesi Ortaya Çıktı

İstanbul'da rastgele 3 kişiyi bıçaklayıp dehşet dolu anlar yaşatan 17 yaşındaki M.G.’nin ifadesi ortaya çıktı. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberi..

TUTUKLANDI

Dün akşam saatlerinde İstanbul'un Başakşehir ilçesi Kayaşehir Mahallesi'nde yaşanan olayda iddiaya göre 17 yaşındaki M.G. cadde üzerinde yürüyen kişilere rastgele bıçakla saldırdı. Olayda 3 kişi yaralandı. Olayın ardından yakalanan şüpheli M.G., bugün işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli hakkında tutuklama kararı çıktı.

‘OYUNU BIRAKINCA…’

İfadesinde sürekli bilgisayar ve telefondan savaş oyunları oynadığını belirten M.G., “Oyunu bırakınca gerçek hayatta oyunlar oynandığına dair rüyalar gördüm. Olay günü de aynı rüyaları gördüm. Uyandıktan sonra mutfaktan bıçak aldım ve dışarı çıktım. Dışarı da kafede oturanları gördüm bıçakla saldırdım” dedi.

‘HEDEF SEÇMEDİM’ DEDİ

İfadesinde sokakta gördüğü kişileri bıçakla saldırarak yaraladığını ifade eden M.G., "Özellikle kimseyi bilerek hedef seçmedim" dedi. M.G., oyunlarda olduğu gibi gerçek hayatta da insanların kendisine saldıracağı düşüncesiyle onlara bıçakla saldırdığını söyledi.

Kaynak: DHA