Boynuna Hamak İpi Dolanan Çocuk Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, boynuna hamak ipi dolanan çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yenikent Mahallesi'nde yaşayan 9 yaşındaki Ekin K, dün akşam odasında oynarken boynuna hamak ipi dolandı.

Durumu fark eden ailesinin ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, buradaki müdahalenin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Yoğun bakım servisinde tedavi gören Ekin K, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cenazesi, yarın öğle vakti Derince Merkez Camisi'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

Kaynak: AA