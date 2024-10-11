Köfteci Yusuf’tan Sonra 3 Firma Daha İfşa Oldu! Boya ve İlaç Etken Maddesi Çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda denetimleri sonucunda ortaya çıkan uygunsuzlukları, bakanlığın web sitesinde yer alan 'Yeni Gıda Kamuoyu Duyurusu Sistemi'nde ilan ediyor. 17 Aralık 2011 tarihli Gıda ve Yemin Resmi Kontrolüne Dair Yönetmeliğin 8'inci maddesi gereğince kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten veya satan firmaların adı, ürün adı, markası, parti ve seri numarası burada paylaşılıyor.

ZEYTİNYAĞINDA BOYA TESPİT EDİLDİ

Sitede 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' bölümünde; merkezi Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bulunan 'Eymen Heco' firmasının 'Hairat Halep Zeytinyağı' ürününde gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespit edildiği belirtildi. Yine Kocaeli'nin Derince ilçesindeki 'Peril Gıda Alkolsüz Fonksiyonel İçecekler' şirketinin glisengli bonbon şeker ürününde ve İstanbul'un Küçükçekmece ilçesindeki 'Nur Baharat' firmasının ürettiği poşet çayda ilaç etken maddesi tespit edildiği belirtildi.

75 İŞLETMEYE CEZA

Malatya'da gıda güvenliğine yönelik denetimlerde 75 işletmeye 3,2 milyon lira para cezası uygulandı.​​​​​​​ Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte gıda güvenliğine yönelik denetimlere devam ediliyor. Kentte bu yıl 879'u üretim yeri olmak üzere 4 bin 509 satış ile gıda tüketim yerinin denetlendiği, 9 bin 665 denetimin yapıldığı ve 94 numunenin alındığı belirtilen açıklamada, 75 işletmeye 3,2 milyon lira para cezası uygulandığı, taklit ve tağşiş yaptığı tespit edilen 4 işletmenin ise kamuoyuna duyurulduğu bildirildi.

KEBAPTAN TEKİLA, KOKOREÇTEN VOTKA

'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesinde dikkat çeken bir tespit de Antalya'dan geldi. Yapılan denetimde bulunan bir kuyu tandır kebap salonundaki ürünün içinde tekila tespit edildi. Yine Antalya'da bulunan bir kokoreççinin ürününde ise votka tespit edilirken aynı kokoreççiden alınan bir numunede de viski tespit edildi. Öte yandan yine Antalya'da faaliyet gösteren bir okey salonundaki gıdalarda ise viski, rakı tespit edildi.

Kaynak: DHA