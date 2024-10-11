Köfteci Yusuf 'Domuz Eti Skandalı' Sonrası Kaçtı mı? Merak Ediliyordu, İlk Kez Cevap Verdi

Türkiye'yi sarsan 'domuz eti skandalı'nda halen bazı sorular cevaplarını arıyor. Köfteci Yusuf'un ürünlerinde 'domuz eti' tespit edilmesi sonrası markanın sahibi Yusuf Akkaş'ın kaçtığı iddia edilmişti. Köfteci Yusuf'ın YouTube hesabından paylaşılan videoda Yusuf Akkaş bu iddialara cevap verdi.

KÖFTECİ YUSUF KAÇTI MI?

Akkaş'ın ifadelerinden öne çıkanlar şöyle:

"Birileri bizi çok güçlü gibi anlatıyor. Benim öyle bir gücüm olsa buradan numune de alınmazdı, böyle sonuçlar da çıkmazdı.

Birileri diyor ya hani nerede? Ben 28 yıldır buradayım. Şu 45 gündür de azıcık vicdan ya bu adam nerededir? Ara fabrikadan birini ben evet fabrikadayım. Her gün fabrikadayım. Her gün işimdeyim. Nasıl nerede olabilirim ki? Yüzümde bir kara mı var, bir yerlere kaçacağım ben? 12.000 kişilik emekçimin emeklerini bırakıp gidebilecek bir insana benziyor muyum?

'TUZAK' VURGUSU

Biz çok çok ahlaklı emekleriyle gıdım kıdım para kazanmaya uğraşan emekçi bir şirketiz. Bugüne kadar bir sürü oyun oynadıkları insanlar çok kolay emeksiz para kazanıyor olabilirler. Onların belini bükmüş olabilirler, bileklerini bükmüş olabilirler ama çok yanlış insana çattılar. Allah'ın sevgili kuluna çattılar. İçerisinden hayır doğacak, güçlenerek çıkacağız. Çok eminim, çok eminim. Çok şükür ve gerçekten yani hani derler ya tuzak kuranların tuzaklarını Allah görüyordur. Allah'ın da bir düşündüğü vardır değil mi? Çok şükür bakın beklememiz bile işimize belki de yaradı. Çünkü biz devletin adaletine güveniyoruz."

Kaynak: Gerçek Gündem