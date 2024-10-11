Domuz Eti Satan Çiftlik Sahibinden Korkunç İtiraf: Domuz Eti Çıkan Köfteci Yusuf Skandalında Yeni İddia

DOMUZ ETİ SKANDALI BÜYÜYOR

Tarım Bakanlığı'nın kayıtlarında yer almamasına rağmen, Köfteci Yusuf'un Ankara'daki bir şubesinde şubat ve mart aylarında domuz eti bulundu. Bakanlığın web sitesinde bu bilgilere yer verilmemesi ise açıklık kazanmadı. Şirketin domuz eti tespiti ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı aldığı bildirildi. Köfteci Yusuf, domuz eti tespiti belgelerini inkar etmezken, durumu "karanlık bir kumpas" olarak nitelendirdi.

Sosyal medyada pek çok vatandaş, domuz etinin kırmızı ete göre daha pahalı olduğunu belirtti. Bu durum, "Madem daha pahalı, neden kullanıldı?" sorusunu gündeme getirdi. Domuz yetiştiriciliği ve domuz eti satışı yapan Gourmet Pork şirketinin ithalat sorumlusu Halit Özbahçıvan, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.