Domuz Eti Satan Çiftlik Sahibinden Korkunç İtiraf: Domuz Eti Çıkan Köfteci Yusuf Skandalında Yeni İddia
Köfteci Yusuf'un ürünlerinde domuz eti tespit edilmesinin ardından, domuz etinin fiyatının kırmızı ete göre daha yüksek olduğu dikkat çekerken, vatandaşların aklındaki "Peki, neden domuz eti kullanıldı?" sorusunu, domuz eti satışı yapan çiftlik sahibi yanıtladı.
Kaynak: Patronlar Dünyası
Türkiye'de, ünlü Köfteci Yusuf domuz eti skandalıyla gündemde yerini koruyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kamuoyuna açıkladığı hileli firma ve şahıslar listesinde, vatandaşlara domuz eti yedirildiği ortaya çıktı.
DOMUZ ETİ SKANDALI BÜYÜYOR
Tarım Bakanlığı'nın kayıtlarında yer almamasına rağmen, Köfteci Yusuf'un Ankara'daki bir şubesinde şubat ve mart aylarında domuz eti bulundu. Bakanlığın web sitesinde bu bilgilere yer verilmemesi ise açıklık kazanmadı. Şirketin domuz eti tespiti ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı aldığı bildirildi. Köfteci Yusuf, domuz eti tespiti belgelerini inkar etmezken, durumu "karanlık bir kumpas" olarak nitelendirdi.
Sosyal medyada pek çok vatandaş, domuz etinin kırmızı ete göre daha pahalı olduğunu belirtti. Bu durum, "Madem daha pahalı, neden kullanıldı?" sorusunu gündeme getirdi. Domuz yetiştiriciliği ve domuz eti satışı yapan Gourmet Pork şirketinin ithalat sorumlusu Halit Özbahçıvan, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Patronlar Dünyası'ndan Mustafa Ali Aykol'a konuşan Özbahçıvan, "Ucuz olması için çiftliklerde yetiştirilen domuzların etlerini kullanmaları anlamsız olur. Böyle bir fiyat skalası varken hiçbir şirket bu riske girmez. Onların kullandığı sağlıklı çiftlik domuzları değil, yasalara aykırı şekilde avlanan ve ticareti yapılan yaban domuzları" dedi.
ADI KONULMAMIŞ BİR PİYASASI VAR
Özbahçıvan, yaban domuzları için tanımlanmamış gayri resmi bir piyasa olduğunu belirtti. "Bazen avcılar bize bile gelip vurdukları yaban domuzlarını satmaya çalışıyorlar" dedi. Yaban domuzu etinin büyük bir tehlike taşıdığını vurgulayan Özbahçıvan, bu tür etlerde Trichinella isimli bir parazitin olabileceğini ve bunun insanda ölümcül hastalıklara yol açabileceğini ifade etti.
Sakarya'nın kırsal kesiminde yaşayan Nuri Kaya, bölgede yaban domuzu avcılığının yaygın olduğunu ve bazı kişilerin ticaret amacıyla avlandığını aktardı. Kaya, yerel avcılarla domuzları almak için anlaşanlar bulunduğunu sözlerine ekledi.