Köfteci Yusuf Sinek Avlıyor: Domuz Eti Skandalı Sonrası Müşteri Kaybetti

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetimlerinde domuz eti kullandığı ortaya çıkan Köfteci Yusuf’un restoranları sinek avlıyor.

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Köfteci Yusuf Sinek Avlıyor: Domuz Eti Skandalı Sonrası Müşteri Kaybetti

Türkiye’yi sarsan domuz eti skandalı sonrası Köfteci Yusuf’tan ilk açıklama geldi. Yayılan iddialara yanıt veren restoran zinciri, "Ürünlerimizde asla domuz eti kullanılmamıştır. Numune alma işlemleri esnasında hata yapıldı" ifadelerini kullandı.

Köfteci Yusuf Sinek Avlıyor: Domuz Eti Skandalı Sonrası Müşteri Kaybetti - Resim : 1

Yaşanan skandalın ardından, ülke genelindeki çok sayıda Köfteci Yusuf'un sinek avladığı görüntüleri paylaşılmaya başlandı.

Köfteci Yusuf Sinek Avlıyor: Domuz Eti Skandalı Sonrası Müşteri Kaybetti - Resim : 2

Köfteci Yusuf’un içerisi tamamen boş olduğu gözlemlenirken bu durum, restoranın müşteri kaybı yaşadığına ve yaşanan olumsuz haberlerin markanın itibarını sarstığına işaret ediyor.

Köfteci Yusuf Sinek Avlıyor: Domuz Eti Skandalı Sonrası Müşteri Kaybetti - Resim : 3

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Kaynak: Gerçek Gündem

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