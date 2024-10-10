Kuzeni Tarafından Vurulan Kişi Ağır Yaralandı

Sakarya'da kuzeni tarafından silahla vurulan kişi ağır yaralandı

Kuzeni Tarafından Vurulan Kişi Ağır Yaralandı

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde kavga ettiği kuzeni tarafından silahla vurulan kişi ağır yaralandı.

İddiaya göre, İnönü Mahallesi'ndeki belediye otoparkında K.M. (30) ile amca oğlu E.M. (35) arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kuzenini darbeden K.M. silahla ateş ederek kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan E.M, sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

İngiliz Profesör İlk Kez Açıkladı! Yıllardan Beri Zararlı Deniliyordu Meğer Hafızayı Yeniliyormuş İngiliz Profesör İlk Kez Açıkladı! Yıllardan Beri Zararlı Deniliyordu Meğer Hafızayı Yeniliyormuş
Dur İhtarına Uymayan Motorcu 3 Kişiyi Yaraladı Dur İhtarına Uymayan Motorcu 3 Kişiyi Yaraladı
Kozmetik Fabrikası'nda Çıkan Yangına Müdahele Ediliyor Kozmetik Fabrikası'nda Çıkan Yangına Müdahele Ediliyor
Halk Arasında Cennet Meyvesi Olarak Biliniyor: Kapadokya'da Üretiliyor Ama Kıymetini Bilen Yok! Avrupa'ya Kapış Kapış Satılıyor Halk Arasında Cennet Meyvesi Olarak Biliniyor: Kapadokya'da Üretiliyor Ama Kıymetini Bilen Yok