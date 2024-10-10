Dur İhtarına Uymayan Motorcu 3 Kişiyi Yaraladı

Hatay'da dur ihtarına uymayan motosikletin çarpması sonucu 1'i polis 3 kişi yaralandı

Dur İhtarına Uymayan Motorcu 3 Kişiyi Yaraladı

Hatay'ın Payas ilçesinde dur ihtarına uymayan motosikletin çarptığı polis ile araçtaki iki kişi yaralandı.

Payas Otobanı çıkışında uygulama yapan polis ekipleri, E.Y'nin kullandığı 31 AJH 976 plakalı motosikleti durdurmak istedi.

Dur ihtarına uymayan sürücü, aracıyla polis memuru H.K'ye çarptı.

Kazada, polis H.K. ile sürücü E.Y. ve motosikletteki M.S. yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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