Dilek İmamoğlu'ndan 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü Mesajı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü nedeniyle paylaştığı mesajında "Kız çocukları ve kadınlar hayalimizde değil, hayatımızda yaşasınlar!" ifadesine yer verdi.

Türkiye'de katledilen kadın ve kız çocuklarına yer verilen videoda şu ifadelere yer verildi:

"Irmak yaşasaydı gencecik bir kız olacaktı. Belki de öğretmen olup geleceğe ışık tutacaktı. Leyla yaşasaydı doğayı koruyacaktı, fidanlar dikecekti her yere. Yarınlarımıza sahip çıkacaktı. Müslüme yaşasaydı adil bir insan olacaktı, avukat olup bizim hakkımızı savunacaktı belki de. Narin yaşasaydı umut olacaktı herkese, belki de çocukların hayatını kurtaracaktı. Olmadı. Onları bizden aldılar.

Türkiye'de 2021 yılında 348; 2022 yılında 381; 2023 yılında 438; 1 Ocak - 30 Eylül 2024 tarihleri arasında 315 kadın; son 4 yılda 1482 kadın hayattan koparıldı.

Kız çocukları ve kadınlar hayalimizde değil, hayatımızda yaşasınlar!"

Kaynak: Gerçek Gündem