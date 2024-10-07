Boşanma Aşamasındaki Eşini Vurup Kaçtı

Bursa'da bir kişi, boşanma aşamasında olduğu eşini silahla yaraladı.

Olay, öğle saatlerinde Gemlik ilçesi Hisar Mahallesi 242. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eve gelen S.Y (51), boşanma aşamasında olduğu eşini ayaklarından silahla vurarak kaçtı. Talihsiz kadın olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, olayın ardından kaçan zanlıyı yakalamak için polis, çalışma başlattı.

Kaynak: İHA