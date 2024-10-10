Kırşehir Polisi Yurtlar Bölgesinde Denetleme Yaptı

Artan güvenlik tedbirleri içerisinde, ekipler yoğun olarak Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları yapıyor. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen denetimlerin, özellikle öğrenci yurtlarının çevresinde güvenliği sağlamak ve muhtemel suç olaylarını önlemek amacıyla gerçekleştirildiği öğrenildi. Polis ekipleri, şüpheli şahıslara yönelik kontroller yaparken, yurtlara giriş çıkış yapan bireylerin kimlik bilgilerini detaylı şekilde inceliyor.

Yapılan GBT sorgulamaları ile aranan şahıslar tespit edilirken, suç unsuru taşıyan malzemelere de el konuluyor. Öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu bölgede denetimlerin devam edeceği ve güvenlik önlemlerinin artırılacağı belirtildi. Yetkililer, denetimlerin amacının öğrencilere güvenli bir yaşam alanı sağlamak olduğunu ifade ederek, vatandaşların ve öğrencilerin kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Denetimlere asayiş ekipleriyle birlikte trafik şube ekipleri, güvenlik şube ve terör şube ekipleri de destek veriyor.

Kaynak: AA