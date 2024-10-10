İsrail Bir Kez Daha Lübnan'ı Vurdu! Canlı Yayında Türk Muhabire Saldırı

İsrail Lübnan’ın başkenti Beyrut’un merkezine saldırı düzenledi. Beyrut’un merkezinde meydana gelen 2 patlamada 18 kişi öldü, 92 kişi yaralandı. tv100 muhabiri Sertaç Murat Koç ve haber kameramanı Yusuf Ziya Mert, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta canlı yayındayken saldırıya uğradı.

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İsrail saldırılarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde haberleşme cihazlarını patlatmasıyla dünyada konuşulan İsrail, bir kez daha Lübnan’ın başkenti Beyrut’a saldırdı.

İsrail Bir Kez Daha Lübnan'ı Vurdu! Canlı Yayında Türk Muhabire Saldırı - Resim : 1

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Beyrut’un merkezinde 2 patlamanın meydana geldiği ve bölgedeki hedef alınan bir binanın yıkıldığı çevredeki evlerde ve araçlarda da hasar oluştuğu bildirildi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda 18 kişinin öldüğü, 92 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

İsrail Bir Kez Daha Lübnan'ı Vurdu! Canlı Yayında Türk Muhabire Saldırı - Resim : 2

CANLI YAYINDA SALDIRIYA UĞRADI

İsrail'in vurduğu Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta haber yapmaya çalışan Türk muhabir ve kameraman canlı yayında saldırıya uğradı. tv100’de yayınlanan Erdoğan Aktaş İle Eşit Ağırlık programına bağlanarak son durumu aktaran tv100 muhabiri Sertaç Murat Koç ve haber kameramanı Yusuf Ziya Mert saldırıya uğradı.

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