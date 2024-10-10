İsrail Bir Kez Daha Lübnan'ı Vurdu! Canlı Yayında Türk Muhabire Saldırı

İsrail saldırılarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde haberleşme cihazlarını patlatmasıyla dünyada konuşulan İsrail, bir kez daha Lübnan’ın başkenti Beyrut’a saldırdı.

CAN KAYBI ARTIYOR

Beyrut’un merkezinde 2 patlamanın meydana geldiği ve bölgedeki hedef alınan bir binanın yıkıldığı çevredeki evlerde ve araçlarda da hasar oluştuğu bildirildi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda 18 kişinin öldüğü, 92 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

CANLI YAYINDA SALDIRIYA UĞRADI

İsrail'in vurduğu Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta haber yapmaya çalışan Türk muhabir ve kameraman canlı yayında saldırıya uğradı. tv100’de yayınlanan Erdoğan Aktaş İle Eşit Ağırlık programına bağlanarak son durumu aktaran tv100 muhabiri Sertaç Murat Koç ve haber kameramanı Yusuf Ziya Mert saldırıya uğradı.