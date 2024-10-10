Gerçek Gündem Duyurdu: Eski Bakan’dan Yeni Parti Girişimine Dolaylı Yanıt

Gerçek Gündem, eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in yeni parti kuracağını duyurmuştu. Çelik o iddialara sosyal medya hesabından dolaylı olarak yanıt verdi.

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Gerçek Gündem Duyurdu: Eski Bakan’dan Yeni Parti Girişimine Dolaylı Yanıt

Gerçek Gündem muhabiri Ünsal Ergel, bugün yayınladığı haberinde eski bakan ve AKP milletvekili Hüseyin Çelik'in parti kurmak için kolları sıvadığını duyurmuştu. Gerçek Gündem'in haberinde yeni partinin '2002 ruhu' taşıyacağı ve 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de destek vereceği belirtilmişti. Çelik, bu iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi.

'GÖRÜŞMELER YAPTIĞIMIZ DOĞRUDUR...'

Çelik yaptığı paylaşımda siyasi değerlendirme ve görüşmeler yaptıklarının doğru olduğunu ancak siyasi parti kurmanın 'farklı bir şey' olduğunu belirtti.

Çelik'in paylaşımı şu şekilde:

"Bugün,bir kısım medyada bir ‘merkez partisi’ kurma çabasında olduğumuz iddia edilmiştir. Zaman zaman bazı arkadaşlarımızla siyasi değerlendirme ve görüşmeler yaptığımız doğrudur. Siyasetle ilgilenmek her yurttaşın hakkı ve görevidir. Ancak siyasi parti kurmak farklı bir şeydir."

Eski Bakan Yeni Parti Kuruyor! Merkez Sağda Yeni Parti RüzgarıEski Bakan Yeni Parti Kuruyor! Merkez Sağda Yeni Parti RüzgarıSiyaset

Kaynak: Gerçek Gündem

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