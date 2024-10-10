Bakanlık Bir Listeyi Daha Yayımladı: Vatandaşa Dana Eti Diye Domuz Eti, Salça Diye Boya Yedirmişler

Bakanlık, Köfteci Yusuf'un köfte ve dana döner ürünlerinde domuz eti tespit edildiğini açıkladı. Ayrıca salçada boya kullanıldığı, zeytinyağı yerine tohum yağı, kekik yerine ise yabancı maddelerin yer aldığı belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliği kapsamında yürüttüğü denetimleri artırarak devam ediyor. Günlük olarak güncellenen listelerle kamuoyunu bilgilendiren bakanlık, Köfteci Yusuf'un ürünlerinde sağlık açısından tehlikeli bulgulara ulaştı. Özellikle "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" kategorisinde yer alan köfte ve döner ürünlerinde domuz eti tespit edilmesi dikkat çekti.