Bakanlık Bir Listeyi Daha Yayımladı: Vatandaşa Dana Eti Diye Domuz Eti, Salça Diye Boya Yedirmişler
Türkiye genelinde birçok şubesi bulunan Köfteci Yusuf, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı gıda incelemeleri sonucunda skandallarla gündeme geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Bakanlık, Köfteci Yusuf'un köfte ve dana döner ürünlerinde domuz eti tespit edildiğini açıkladı. Ayrıca salçada boya kullanıldığı, zeytinyağı yerine tohum yağı, kekik yerine ise yabancı maddelerin yer aldığı belirlendi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliği kapsamında yürüttüğü denetimleri artırarak devam ediyor. Günlük olarak güncellenen listelerle kamuoyunu bilgilendiren bakanlık, Köfteci Yusuf'un ürünlerinde sağlık açısından tehlikeli bulgulara ulaştı. Özellikle "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" kategorisinde yer alan köfte ve döner ürünlerinde domuz eti tespit edilmesi dikkat çekti.
SALÇA, ZEYTİNYAĞI, ET, KEKİK...
Yapılan incelemelerde, yalnızca et ürünlerinde değil, diğer gıda maddelerinde de sahtecilik ortaya çıktı. Testler sonucunda kekikte yabancı maddeler bulunduğu, salçada boya kullanıldığı ve zeytinyağı yerine tohum yağlarının satıldığı belirlendi.
LABORATUVAR TESTLERİYLE ORTAYA ÇIKTI
Bakanlık, gıda ürünlerinden aldığı örnekleri laboratuvar ortamında test ederek sahtecilik ve tağşişi tespit ediyor. Bu süreçte özellikle fiyatı, tadı, rengi veya kokusuyla şüphe çeken ürünlerden kaçınılmasının sağlık açısından büyük önem taşıdığı vurgulanıyor.
SAHTECİLİK HAD SAFHAYA ULAŞTI
Son dönemde et, zeytinyağı, bal, lahmacun ve kebap gibi birçok üründe taklit ve tağşişin sıkça görüldüğünü belirten yetkililer, tüketicileri bilinçli olmaya çağırıyor. Sağlıklı bir tüketim için şüpheli görülen ürünlerden uzak durulması gerektiği ifade ediliyor.