Köfteci Yusuf'un Köftelerinde Domuz Eti Çıkmıştı: Özgür Demirtaş 'Farklı Düşünüyorum' Dedi Nedenini Açıkladı

BİRİM FİYATLARINI TEK TEK HESAPLADI

Demirtaş, paylaşımının devamında dana eti ve domuz eti fiyatlarının karşılaştırmasını yaparak, işletmenin birim fiyatlarını hesapladı.

"Benim düşüncem hala aynı, gelin matematik yapalım" diyen Demirtaş, paylaşımına şöyle devam etti:

Aşağıda verdiğim örnekte Binde Bir oranını kullandım. UYARI Geldi. Özgür hoca ne kadarlık Domuz eti kullanıldığı belli DEĞİL diye.

Benim düşüncem hala aynı. Gelin MATEMATİK yapalım:

BİNDE bir değil tam YÜZ kayı BİNDE YÜZ, yani %10 Domuz eti kullanmış olsunlar:

Köfte Maliyetleri 1000 Birim olsun. Kira, Çalışan, Elektrik vs vs maliyetleri 4000 Birim olsun. Toplam maliyet 5000 Birim olsun.

Domuz eti normal etin yarısı kadar pahalı olsun (ki kesinlikle değil). Bu durumda 1000 birimlik et maliyeti 950 Birim. Toplam Maliyet 5000 değil 4950 Birim olur!

Siz bana bu işletmenin maliyeti 5000’den 4950’ye indirmek için BİLEREK ve İSTEYEREK böyle bir RİSK mi aldığını söylüyorsunuz?

Bir düşünelim derim!