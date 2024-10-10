Köfteci Yusuf'un Köftelerinde Domuz Eti Çıkmıştı: Özgür Demirtaş 'Farklı Düşünüyorum' Dedi Nedenini Açıkladı
Ünlü Ekonomist Özgür Demirtaş, Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen ve ürünlerinde domuz eti kullandığı belirlenen Köfteci Yusuf ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Demirtaş, "Ben farklı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'nin önde gelen restoran zincirlerinden biri olan Köfteci Yusuf, ürünlerinde domuz eti kullandığı tespit edilmesiyle gündeme çığ gibi düştü. Köfteci Yusuf firması tarafından söz konusu iddiaların "kumpas" olduğu ileri sürüldü.
Ünlü ekonomist Özgür Demirtaş, Türkiye'nin gündemine oturan Köfteci Yusuf iddialarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Sosyal medya hesabından Köfteci Yusuf ile ilgili paylaşım yapan Demirtaş, olay hakkında farklı düşündüğünü belirtti.
"BİR DÜŞÜNELİM İSTERİM"
Köfteci Yusuf olayı hakkında farklı düşündüğünü belirten Demirtaş, "Milyonlarca dolar değerine ulaşmış bir işletme salak mı da binde bir oranında domuz eti kullansın?" dedi. Özgür Demirtaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Köfteci Yusuf olayı hakkında farklı düşünüyorum.
Milyonlarca Dolar değerine ulaşmış bir işletme SALAK mı da BİNDE BİR oranında domuz eti kullansın?.
Domuz eti, normal etin yarı fiyatına olsa bile (ki değil), 1000 Birim maliyeti olan köfte 999.5 Birim maliyete iner.
Böylesine küçük bir oran için Milyonlarca dolar değerindeki işletme ÖYLE BÜYÜK bir riske girer mi?
Bu işin altından işletmeyi UCUZA satın almaya çalışan mafyavari gruplar çıkabilir mi?
Bir düşünelim isterim!…
BİRİM FİYATLARINI TEK TEK HESAPLADI
Demirtaş, paylaşımının devamında dana eti ve domuz eti fiyatlarının karşılaştırmasını yaparak, işletmenin birim fiyatlarını hesapladı.
"Benim düşüncem hala aynı, gelin matematik yapalım" diyen Demirtaş, paylaşımına şöyle devam etti:
Aşağıda verdiğim örnekte Binde Bir oranını kullandım. UYARI Geldi. Özgür hoca ne kadarlık Domuz eti kullanıldığı belli DEĞİL diye.
Benim düşüncem hala aynı. Gelin MATEMATİK yapalım:
BİNDE bir değil tam YÜZ kayı BİNDE YÜZ, yani %10 Domuz eti kullanmış olsunlar:
Köfte Maliyetleri 1000 Birim olsun. Kira, Çalışan, Elektrik vs vs maliyetleri 4000 Birim olsun. Toplam maliyet 5000 Birim olsun.
Domuz eti normal etin yarısı kadar pahalı olsun (ki kesinlikle değil). Bu durumda 1000 birimlik et maliyeti 950 Birim. Toplam Maliyet 5000 değil 4950 Birim olur!
Siz bana bu işletmenin maliyeti 5000’den 4950’ye indirmek için BİLEREK ve İSTEYEREK böyle bir RİSK mi aldığını söylüyorsunuz?
Bir düşünelim derim!