Köfteci Yusuf'a Giden Alo Fetva'yı Aradı! Herkes O Sorunun Cevabını Merak Ediyor

Köfteci Yusuf’taki 'domuz eti' skandalının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı’na telefon yağdı. Vatandaşlar, Din İşleri Yüksek Kurulu’nun Alo Fetva hattını arayarak 'Oradan yemek yedik, yediğimiz domuzsa günah işledik mi?' sorularını sordu.

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Köfteci Yusuf'a Giden Alo Fetva'yı Aradı! Herkes O Sorunun Cevabını Merak Ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yaptığı denetimlerde, ünlü restoran zinciri Köfteci Yusuf’un bazı ürünlerinde ‘domuz eti’ tespit edilmesinin ardından gündem hareketlendi. Bakanlık, bu skandalın ardından Köfteci Yusuf’u "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesine ekledi.

Şirket yetkilileri ise yaptığı açıklamada iddiaları reddederken Köfteci Yusuf’un kurucusu Yusuf Akkaş, yaşananları "kumpas" olarak nitelendirdi. Bu olayın itibarlarına zarar vermek amacıyla düzenlenmiş bir komplo olduğunu öne sürdü.

Köfteci Yusuf'a Giden Alo Fetva'yı Aradı! Herkes O Sorunun Cevabını Merak Ediyor - Resim : 1

DİYANET’E TELEFON YAĞDI

‘Domuz eti’ skandalının ardından pek çok kişi bilmeden domuz eti yemenin günah olup olmadığını sorgulamaya başladı. Vatandaşlar Köfteci Yusuf'un ürünlerinde domuz etinin kesin tespitini içeren analizlerin yayınlanmasıyla Diyanet'in Alo Fetva hattına sarıldı.

Birçok vatandaş, Din İşleri Yüksek Kurulu’nun Alo Fetva hattını arayarak endişelerini dile getirdi. Vatandaşlar, 'Oradan yemek yedik yediğimiz domuzsa günah işledik mi?' sorusunu yöneltti.

Köfteci Yusuf'a Giden Alo Fetva'yı Aradı! Herkes O Sorunun Cevabını Merak Ediyor - Resim : 2

DİYANET’İN 'DOMUZ ETİ' FETVASI

Diyanet yetkilileri böyle bir durumda bir günah işlemediklerini, kişinin bilmeden haram bir yiyecek tüketmesinin dini sorumluluk doğurmayacağını belirtti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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