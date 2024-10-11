GEBZE'DE HAYVAN KATLİAMI! Belediyenin Barınağında Skandal Görüntüler

Sokak hayvanlarını 'uyutma' adı altında öldürülmelerinin önünü açan yasanın Meclis'ten geçmesi sonrası farklı farklı illerden korkunç haberler gelmeye devam ediyor. Bu kez katliamın merkezi Kocaeli oldu.

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Gebze Belediyesi Rehabilitasyon Merkezi içinde bir çöp kutusunda çok sayıda ölü ve baygın köpek bulundu. Hayvanseverler yaptıkları açıklamada poşetlerin içinden anestezik bir ilaç da bulunduğunu iddia etti.

Görüntülerde, ölü ve baygın köpeklerin yanı sıra, halen nefes alıp veren hayvanların da yer aldığı görülüyor. Hayvanseverler, durumu hemen polise bildirdi ve bölgeye ekip çağırdı.

43 HAYVAN KATLEDİLMİŞ!

bianet’e konuşan ve olay yerinde olan hayvan hakları savunucusu, Gebze Belediyesi çalışanlarının “Yeni çıkan yasa kapsamında” hayvanları öldürdüklerini söylediklerini belirtti. Yerelde gönüllü olarak da çalışan hak savunucusu, toplamda 30 köpek ve 13 kedinin "Keta-Control" isimli ilaçla öldürüldüğünü söyledi.

Hayvanlarının hepsinin sağlıklı olduğunu ve her hafta çarşamba günleri hayvanları beslediklerini söyleyen bir başka gönüllü, bu hafta gittiklerinde hayvanların bir çoğunu orada göremediklerini belirtti. Hayvanların akıbetini merak eden gönüllüler, alanda yaptıkları aramada hayvanların öldürülerek siyah çöp torbalarına konduğunu gördüklerini söyledi.

Kocaeli Doğa ve Hayvan Dostları Derneği (KOHAYDER) Başkanı Semra Çelikkaya, Düzce Belediyesi'nin düzenli olarak hayvanları öldürdüğünü; ancak bugün "suçüstü" yapabildiklerini söyledi.

Gebze Belediyesi ise olaydan haberdar olmadıklarını iddia etti.