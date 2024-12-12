Tramvay Raylarına Köpek Bağladılar, Vatman Son Dakika Fark Etti

Sokak hayvanlarının katledilmesinin önünü açan ve yoğun tepkilere rağmen yasalaştırılan "Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un kabulü sonrası hayvanlara işkence ve katliam haberlerinin ardı arkası kesilmedi.

Kayseri’de 10 Aralık'ta saat 23.30 sıralarında meydana geldi. İldem istikametinden Cumhuriyet Meydanı yönüne seyreden tramvayın vatmanı Emirhan Eroğlu, Mimarsinan Kavşağı yönü raylarında zincirle bağlanmış köpek fark etti. Eroğlu, acil fren yaparak tramvayı durdurdu.

Araçtan inen Eroğlu ile yolcular köpeği kurtarırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; bağlı olmayan 2 köpeğin de zincirle bağlanan köpeğin yanında durduğu görüldü.

Kaynak: DHA