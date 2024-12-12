Davutoğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Suriye Mektubu

TBMM’de bir basın toplantısı yapan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, öncelikle geçmişteki küslüklerin unutulması gerektiğini vurgulayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli ve Suriye geçici hükümetin başbakanına “bölgedeki gelişmelere ilişkin” bir mektup gönderdiğini açıkladı.

'MİLLETVEKİLLERİNİ MİTOMANİ İLE SUÇLAYAMAZ'

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun bütçe görüşmeleri sırasında milletvekillerine yönelik sözlerini sert dille eleştiren Davutoğlu, “Hiçbir atanmış bakan da olsa seçilmiş milletvekillerine mitomani suçlamasıyla ile hitap edemez” dedi.

'HAKLI OLDUĞUMUZ ORTAYA ÇIKTI'

Kendisine yönelik eleştirilerin haklı olmadığını ifade eden Davutoğlu, “Daha düne kadar Esad ile görüşün diyenlerin, bana dönük ve Cumhurbaşkanına dönük eleştirilerin ne kadar boş çıktığı anlaşıldı” diyerek şöyle devam etti:

“PYD yönetiminde Deyrizor’a uzanan haritalar görüyorum. Suriye’nin toprak bütünlüğü içinde bütün etnik unsurların bir arada yaşayabileceği bir yönetim çok önemlidir.

Lazkiye çok kritik bir şehirdir. Nuseyriler’e yönelik saldırı olmaması gerekir. Suriye’de herhangi bir etnik ya da mezhebi gruba saldırı yapılmaması için uyarılarda bulunuyoruz.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ'YE MEKTUP

Cumhurbaşkanımıza ve Devlet Bahçeli’ye birer mektup gönderdim. Tecrübemizi birikimimizi aktararak katkıda bulunmamız lazım. O mektuplar Suriye Irak sınırı üzerinde gördüğüm risklerle ilgili görüşlerimizi, önerilerimizi içeriyordu.

Mektubun ulaşmasının hemen ardından Sayın Bahçeli son derece nazik bir dönüş yaptı ve istişarelerimizi sürdürelim dedi. Sayın Cumhurbaşkanı da pazartesi günü cevabi bir mektup gönderdi teşekkür ederim. Böyle dönemlerde küslük olmaz. Yapıcı muhalefetimizi sürdüreceğiz yanlışa ‘yanlış’ demeye devam edeceğiz. Ama devletimizin bekası söz konusu olursa bakın kurulacak hükümet gelecek 10 yılı belirleyecek. İktidarla olan itilafımız ayrı şeydir. Sayın Cumhurbaşkanının mektubu, son derece zarif benim aktardığım konularla ilgili hükümetimizin şu anda atmış olduğu adımları aktaran bir mektup.”

Davutoğlu, ayrıca Suriye geçici hükümetin Başbakanı Muhammed Beşir’e de bir mektup gönderdiğini ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi