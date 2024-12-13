Narin Güran Davasına Günler Kala... Salim’in Avukatından Tartışılacak Paylaşım

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayete kurban gitmesinin ardından açılan davaya günler kala flaş bir gelişme meydana geldi. Sanıklardan amca Salim Güran’ın avukatı Onur Akdağ'ın sosyal medya paylaşımları dava öncesinde tansiyonu yükseltti. Avukat Onur Akdağ, sosyal medya hesabından "Katil, Nevzat" paylaşımı yaptı.

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Narin Güran Davasına Günler Kala... Salim’in Avukatından Tartışılacak Paylaşım

Diyarbakır’da 21 Ağustos’ta kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın kimin öldürdüğü belirsizliğini koruyor. Narin Güran’ın cinayetiyle ilgili dava sürecinde, karar duruşması öncesi tartışmalar alevlendi. Tutuklu sanık amca Salim Güran’ın avukatı Onur Akdağ’ın sosyal medyadan flaş bir paylaşım yaptı.

AVUKAT ONUR AKDAĞ'DAN FLAŞ PAYLAŞIM

Sanık amca Salim Güran’ın avukatı Onur Akdağ, sosyal medyada yaptığı paylaşımda katilin itirafçı Nevzat Bahtiyar olduğunu belirtti. Akdağ, paylaşımda şunları yazdı:

"İşçi Nevzat, gariban Nevzat, suskun Nevzat, korkak Nevzat, sindirilmiş Nevzat... Katil, Nevzat!..."

Narin Güran Davasına Günler Kala... Salim’in Avukatından Tartışılacak Paylaşım - Resim : 1

YASAK İLİŞKİ İDDİASI

Avukat Onur Akdağ, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekmişti. Akdağ, sanık Nevzat Bahtiyar’ın kardeşi Mehmet Bahtiyar’ın eşi Ayşe Bahtiyar ile yasak bir ilişki yaşadığı öne sürüldü.

Avukat Akdağ, BTK tarafından sağlanan iletişim tespit kayıtlarına dayandırdığı iddialarda, Nevzat ve Ayşe Bahtiyar arasında olaydan önceki 4 aylık süre zarfında tam 177 kez telefon görüşmesi yapıldığını ve bu görüşmelerin yanı sıra birçok cevapsız çağrının da kaydedildiğini paylaştı.

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