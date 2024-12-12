Narin’in Çamaşırında Bulunan Sıvı Kime Ait? ‘İmkansız’ Diyerek Bilinmeyen Biyolojik Gerçeği Açıkladı

Diyarbakır’da cansız bedeni günler sonra derede çuval içinde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetine ilişkin soruşturma devam ederken, minik Narin’in iç çamaşırında Prostat Spesifik Antijen (PSA) enzimi tespit edildiği ortaya çıkmış, bu bilgi de dava dosyasına eklenmişti.

Avukat Buket Nurşah Tekışık, bulunan yeni bulguya ilişkin önemli bir değerlendirmede bulundu. Tekışık “Narin'in bu sıvıyı üretmesi imkansız. Bu durum cinsel istismar olduğunu düşündürüyor” dedi.

“NARİN SEKİZ YAŞINDA, BU SIVIYI ÜRETMESİ İMKANSIZ”

Buket Aydın'ın Youtube yayınında konuğu olan Avukat Buket Nurşah Tekışık, Adli Tıp raporlarını incelediğini belirterek şunları söyledi: PSA diye bir şey var. Cinsellik sırasında erkekte olan bir sıvıdan bahsediliyor. Adli Tıp bunu bulduğunu söylüyor. Ama şöyle bir durum var. Bu kadınlarda da üretilebiliyor. Narin Güran'ın üzerinde de bu bulgular vardı. Bu sıvı ergenliğini geçmiş kızlarda bulunuyor. Narin Güran daha sekiz yaşında o yüzden Narin'in bu sıvıyı üretmesi imkansız. Bu durum cinsel istismar olduğunu düşündürüyor.

“ONUN DA DELİL OLARAK KULLANILMASI GEREK”

Anne Yüksel Güran’ın davranışlarının akıl almaz olduğunu vurgulayan Tekışık, “Orada korunan ne olabilir, bir kız çocuğunun canından daha değerli ne olabilir, nasıl bir konu olabilir? Yargı çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Abinin bir telefon görüşmesi ortaya çıktı. Onun da delil olarak kullanılması gerekir. Ama bence itiraf gelecek” dedi.

Kaynak: İHA