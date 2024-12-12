Meclis'te Yine Gergin Anlar... CHP’li Vekil Masaya Bıraktı, Murat Kurum İtti, En Son Kargoya Verildi

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmelerinde gergin anlar yaşandı. CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün, yanında Cengiz Holding'in maden ocağı nedeniyle ağaç kesmesini protesto etmek için çam kozalağı getirdi.

Ergene Nehri'ndeki kirliliğe dikkat çekmek isteyen Aygün aynı zamanda yanına bir de kirli su dolu şişe aldı. Aygün, konuşma yapmak için Marmara Denizi'nden getirdiğini söylediği müsilaj dolu şişeyle kürsüye çıktı.

“ÜLKENİN BÜTÜN KAYNAKLARI CENGİZ'E”

İlhami Özcan Aygün, kürsüde şunları söyledi:Kazdağları oldu Boz dağları. Sayın Bakan, bunlar Kazdağlarında katledilen ağaçlar. Danıştay 4. Dairesi'nde daha dava sürerken Kazdağlarında bugün itibarıyla 1 milyona ilişkin ağacı katlettiniz. Normal bir vatandaş gidip ormandan bir ağaç kesse yargı onun bütün aletlerine el koyarken Cengiz'e geldiği zaman yok. 685 futbol sahası büyüklüğünde bir alanda 1 milyon ağaç orada katlediliyor. Türkiye'nin dört bir yanında Cengiz katliam yapıyor ama bakanlık da Saray da uyuyor. Her şey mi Cengiz'e ya? Ülkenin bütün kaynakları Cengiz'e.

“BAKANLIK ELİNE YÜZÜNE BULAŞTIRDI”

“Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ortalığı boş bulmuşsunuz ve İzmir Körfezi'nden su getirmişsiniz. Ben de size Ergene'den getirdim” diyerek belirten Aygün şöyle devam etti: Ergene Nehri için dönemin Başbakanı Erdoğan dedi ki; 'Bebek oyuncağı, Ergene Nehri'ni temizleyeceğiz'. Yıl 2024, Ergene Nehri bu. Bakanlık eline yüzüne bulaştırdı. Kaynakları heba ettiniz. Benim bölgemde, Trakya'da insanlar kanserden ölüyor. Siz gelmişsiniz burada seçilmiş milletvekillerine hakaret ediyorsunuz. Bu su da Marmara Denizinde Müsilaj devam ediyor.

ENGELLENİNCE SUYU KARGO İLE GÖNDERDİ

“Ben bu suları Bakan'a vereceğim” diyen Aygün Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un oturduğu koltuklara doğru ilerlerken, masaya bırakılan suyu Murat Kurum eliyle itti. AKP milletvekilleri, set oluşturarak Aygün'ü engellemeye çalıştı. Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, uyarılarına rağmen tartışmanın uzaması üzerine birleşime 20 dakika ara verdi.

Aygün’ün suyu Bakan Kurum’a vermesi engellenince, Aygün kirli suyu ve kozalağı Bakan Kurum'a kargoyla gönderdi.

Kaynak: ANKA