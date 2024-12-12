Numan Kurtulmuş Açıkladı: Meclis'te Suriye Dostluk Grubu Kurulacak
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'e Suriye Dostluk Grubu kurulmasını teklif edeceklerini açıkladı. Kurtulmuş "En kısa süre içerisinde diğer partilerle de görüşerek, TBMM'de Suriye Dostluk Grubu kurulmasını teklif edeceğiz" dedi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin konuştu. Kurtulmuş, yaptığı açıklamada Meclis'e sunacakları yeni teklife ilişkin bilgi verdi.
Kurtulmuş, yaptığı açıklamada "En kısa süre içerisinde diğer partilerle de görüşerek, TBMM'de Suriye Dostluk Grubu kurulmasını teklif edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: DHA
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