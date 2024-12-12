Okul Müdüründen Skandal 'Atatürk' Paylaşımı: Soruşturma Başlatılacak mı?

Aydın-Nazilli’de Şehit Celal Güngör İlkokulu müdürü Özkan Yıldırımkaraman, sosyal medya hesabında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik çirkin ifadeler kullandı. Suriye’de yaşanan olaylar üzerinden Atatürk’ü hedef alan müdür Yıldırımkaraman'ın skandal paylaşımı şöyle:

"Milli Görüş dünya derin devletinin üstün siyasi ve askeri kurmay aklının yönettiği Suriye'deki gelişmelerin neticesi ülkemizde, bölgede ve dünyada öyle bir domino etkisi yapacak ki 2 asırlık küresel Deccal Siyonist Haçlı Batı zulüm ve vahşet düzeni ile varyantı resmi ideoloji Kemalizm'in sonu olacak ve Türkiye liderliğinde kurulacak İslam Birliği temelinde Adil Düzene dayalı Yeni bir Dünya Düzeni kurulacak."

'SORUŞTURMA BAŞLATILMALI'

CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, Yıldırımkaraman hakkında soruşturma başlatılıp başlatılmadığını Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e sordu.

Süleyman Bülbül'ün Yıldırımkaraman’ın “Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret” suçunu işlediğini belirterek Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e verdiği soru önergesi şöyle:

“-Aydın Nazilli Şehit Cemal Güngör İlkokulu müdürü olarak görevine devam eden Özkan Yıldırımkaraman isimli şahıs hakkında bakanlığınızca idari bir süreç başlatılacak mıdır?

-Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Anayasal niteliklerini yok sayan ve hedef alan paylaşımlara uzun zamandır devam eden söz konusu şahıs hakkında bakanlığınızca daha önce idari bir işlem yapılmış mıdır? Yapılmamış ise gerekçesi nedir?

-Söz konusu şahsın paylaşımları hakkında bakanlığınıza ulaşan bir şikâyet var mıdır? Şayet var ise ne tür bir işlem tesis edilmiştir?”