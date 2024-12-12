BBP'li Başkan Aracında Ölü Bulundu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Merkez İlçe Başkanı Süleyman Acaruygun, Karaman Zembilli Ali Efendi Mahallesi 708. Sokak’ta 3 katlı apartmandaki evinin altında bulunan garajdaki aracının içinde kızı tarafından baygın halde bulundu.

Kızı hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak babasının hareket etmediğini ihbar ederken, olay yerine giden sağlık ekipleri, 40 yaşındaki Acaruygun’un hayatını kaybettiğini belirledi.

ÖLÜM SEBEBİ NE?

Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekibinin yaptığı incelemenin ardından Acaruygun’un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Süleyman Acaruygun’un kapalı garaj içerisinde aracın uzun süreli çalışmasından dolayı egzozdan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenmiş olabileceği düşünülüyor. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Kaynak: İHA