Özel ve İmamoğlu'ndan İktidara Hodri Meydan! 'Hadi Silkeleyin Bakalım, Bu Halk da Sizi Silkeleyecek'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz gün kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a belediyelerin SGK borçlarıyla ilgili "Kendilerini daha kararlı bir şekilde silkelemende fayda var" demesi gündemden düşmüyor.

İstanbul'da Sancaktepe Belediyesi'nin 15 proje temel atma törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'ın tartışmalı ifadesine tepki gösterdi.

'HADİ GELİN SİLKELEYİN'

İlk konuşmayı yapan İBB Başkanı, "Burası güreş meydanı mı? Allah akıl versin, insan 'belediyelerden şu SGK borcunu tahsil et kardeşim' der, 'Silkeleyin belediyeleri' ne demek? Hadi gelin silkeleyin bakalım" dedi. İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı olarak herkese aynı mesafede durduğunu ve herkesle iletişim halinde olduğunu vurguladı.

'VATANDAŞ DA SİZİ SİLKELEYECEK'

Daha sonra söz alan CHP lideri Özel de, "Onca şeyin ardından hala 'Gelmiş, silkeleyin' diyor. Vallahi bunu yapmaya devam ederseniz vatandaş zaten sizden yaka silkiyor, ilk seçimde de onlar sizi sırtından silkeleyecek Tayyip Bey" diye konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi