Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘İnanıyorum ki Gönüllü Dönüşler Artacak’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dünya İnsan Hakları Günü Kardeşliğin Yüzü Programı'nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

Kardeşliğin Yüzü programının ülkemiz, milletimiz, gönül coğrafyamız ve dünyanın dört bir yanındaki tüm kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum. Bölgemizde ve dünyanın farklı köşelerinde ümidini Türkiye'ye bağlamış, kaderini milletimizin istikbaliyle birleştirmiş kardeşlerime de selamlarımı gönderiyorum.

“SURİYE'NİN KAHRAMAN VE FEDAKAR HALKINA DA SELAM”

Bilhassa Gazze'de ve işgal edilmiş Filistin topraklarında hayat ve haysiyet mücadelesi veren kardeşlerimi kemal-i hürmetle selamlıyor, buradan kendilerine milletimizin ve partimizin dayanışma mesajlarını yolluyorum. Aynı şekilde 61 yıllık zulmün, tetişin, istibdadın ve baskının ardından özgürlüklerine kavuşan Suriyeli kardeşlerimize, Suriye'nin kahraman ve fedakar halkına da selam, sevgi ve en derin muhabbetlerimi iletiyorum.

Biliyorsunuz dün Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabulünün 76. yıl dönümüydü. Her yıl 10 Aralık'ta kutlanan Dünya İnsan Hakları Günü'nün mağdur ve mazlum coğrafyalarda yaşayan kardeşlerimiz başta olmak üzere ülkemiz ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini diliyorum.

Çok farklı bölgelerde ağır insan hakları ihlallerine şahit olduk. Komşumuz Suriye’de tarihin en vahşi zulümleri yaşanırken, lafa gelince insan hakları savunucusu kesilenlerden hiç ses çıkmadı. Bölücü örgütün terör eylemlerinde çoğu sivil vatan evlatlarının şehit verdik. Sırf bölücü teröre boyun eğmediği için işkence ile öldürülen insanlarımız oldu.

İnsan hakları evrensel beyannamesinin altını en fazla oyanlar bunun güya savunuculuğu yapanlardır. İnsan hakları günümüzde siyasallaştırılmış bir kavram. Sadece dünyanın belli bir bölgesine uygulanan imtiyazlı haklar şeklinde algılanıyor.

Türk kardeşlerimizi katliamdan kurtaran yine biz olduk, yüzbinlerce Suriyeli’yi ülkemize kabul eden bizim ülkemizdi. Türkiye asırlardır mazlumlara eman yurdu olmuş, merhametli bir ülke. Kapımıza gelene Türk müsün? Arap mısın? diye sormadık. Yardım isteyene Müslüman mısın Yahudi misin? diye sormadık. Türkiye’ye sığınana beyaz mısın ak mısın diye sormadık. İnancına, derisinin rengine bakmadan kapıları ardına kadar biz açtık.

Ayrıntılar hazırlanıyor…