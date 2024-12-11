Meclis'te 'Kürdofobik' Tartışması! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan DEM Parti'ye Yanıt: 'Kendinizi Update Edin'

TBMM Genel Kurulu'nda Dışişleri Bakanlığı'nın 2025 bütçesi görüşülürken DEM Partililer ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan arasında 'Kürdofobik' tartışması meydana geldi. DEM Parti grubu, Bakan Fidan'a "İzlediğiniz 'Kürdofobik' dış politikadan ne zaman vazgeçeceksiniz?" diye sordu.

'KENDİNİ UPDATE EDİN'

Bakan Fidan, gelen soruya şu cevabı verdi:

"Kimin 'Kürdofobik' olduğu, kimin başka Kürt entitelerinden alerji duyduğu tarihsel olarak da veri olarak da matematik olarak da ortada. Bu gerçeklik ortadayken, bizim Erbil ile olan ilişkilerimiz ortadayken, bizim Suriye'nin meşru Kürt siyasi temsilcileriyle olan ilişkilerimiz ortadayken, bize silah çekene düşmanlık yapmamızı, 'Kürdofobik' olarak nitelendirmeniz hiçbir gerçeklikle bağdaşmıyor. 3. dünyacı demagojiyle bir yere gitme şansımız yok. Siyasi çizginize daha iyi hizmet etmek için kendinizi update edin."

Kaynak: AA