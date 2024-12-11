Meclis'te Madenci Protestosu! CHP'li Müzeyyen Şevkin Yüzünü Boyadı: 'Bu Hepimizin Alnının Karasıdır'

TBMM Genel Kurulu'ndaki Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşlar ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 2025 yılı bütçe teklifleri görüşmesi sırasında CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, gündem dışı söz alarak kürsüye çıktı.

Maden kazalarında yaşanan iş cinayetlerine ilişkin konuşan Şevkin, "2179 madenci sizin iktidarınız döneminde hayatını kaybetti" diyerek Taner Yıldız'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde Soma'da 301 madenci, Fatih Dönmez'in bakanlığında Amasra'da 43 madenci ve mevcut bakan Alparslan Bayraktar'ın döneminde İliç'te 9 madencinin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

'ALLAH'TAN KORKUN'

Şevkin, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"İliç katliamının üzerinden tam 10 ay geçti. Komisyon bitti, bir türlü komisyon raporu ortaya çıkmadı. Neyi gizliyorsunuz arkadaşlar? Kimi aklamaya çalışıyorsunuz? 10 ay oldu, Allah'tan korkun. 9 işçinin hayatını kaybetmesiyle ilgili hiç mi hesap vermeyeceksiniz? Ne Çevre Bakanı sorumlu ne Çalışma Bakanı sorumlu; kim sorumlu? Ölen madenciler sorumlu değil mi?"

'HEPİMİZİN ALNININ KARASI'

Şevkin, yanında getirdiği siyah boya ile yüzünü boyadı ve şunları söyledi:

"Şu karayı Soma'da ölen madenciler için, şu karayı Amasra'da ölen madenciler için, bu karayı İliç'te ölen madenciler için, bu karayı da alnıma sürüyorum koruyamadığımız bütün madencilerimiz için. Bu kara hepimizin alnının karasıdır."

Kaynak: Gerçek Gündem