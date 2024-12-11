'CHP, DEM'lenmekle Meşgul' Demişti... Lütfü Savaş İhraç Edildi, İlk Resmi Açıklama Geldi

Partisini 'terörden siyasi rant devşirmekle' suçlayan eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, tepki çeken paylaşımının ardından kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti.

Savaş hakkında yürütülen süreç bugün sona erdi ve Savaş, CHP'den ihraç edildi.

CHP'DEN RESMİ AÇIKLAMA

CHP'den yapılan resmi açıklamada Lütfü Savaş'ın ihracı şu ifadelerle duyuruldu:

"Önceki dönem Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş hakkında, Merkez Yönetim Kurulumuzun 06.11.2024 tarihli sevk kararı Yüksek Disiplin Kurulumuzun 11.12.2024 günlü olağan toplantısında görüşülmüştür.

Yüksek Disiplin Kurulumuz, Lütfü Savaş’ın 3 Kasım 2024 tarihinde sosyal medyada yapmış olduğu paylaşımı 'partide aldıkları görev ve sorumluluk ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak' ve 'partinin temel ilkelerine aykırı siyasal çalışmalara ve eylemlere katkıda bulunmak' eylemi olarak değerlendirmiş, KESİN ÇIKARMA CEZASI ile cezalandırılmasına OY BİRLİĞİ ile karar verilmiştir."

LÜTFÜ SAVAŞ NE DEMİŞTİ?

Lütfü Savaş'ın sosyal medya hesabından "Mücadeleyi başlatıyorum" diyerek yaptığı "Bugünün CHP’si DEM’lenmekle meşgul. Parti olarak, terör ile bağ kuran ve terörden siyasi rant devşirenleri her kim olursa olsun ya da hangi oluşum olursa olsun savunamayız" paylaşımı tepki çekmişti.

Savaş şu ifadeleri kullanmıştı:

"Haydi kurucu partinin vatanseverleri… Ya bugün kendimize ve partimize yakışanı yapacağız ya da yok olacağız. Bölge yangın yeri. Savaş kapımızda. Emperyalist güçler bölgemizde sınırları değiştirmeye başladı.

Terör örgütleri üzerinden içimize fitnelik sokan, etnik çatışma hayalleri görenler için bugün bu ülkenin kurucu iradesinin partisine her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç var. Ve bugünün CHP'si DEM'lenmekle meşgul. Parti olarak, terör ile bağ kuran ve terörden siyasi rant devşirenleri her kim olursa olsun ya da hangi oluşum olursa olsun savunamayız. Ve bugün gerek sınırımızda terör devleti kurmak isteyenler, gerekse sınırlarımız içinde ayrı devletçikler kurmak isteyenler karşısında daima yüce Türk milletini bulur.

'CHP İŞGALDEN KURTULMALI'

Bu millet yeni kurtuluş savaşını hem başlatır, hem de zaferle taçlandırır. Bu millet ki; farklı etnik gruplardan olup, bütünleşmiş, birleşmiş ve vatan yüzeyinde millî birliği sağlamış Atatürk milliyetçiliği ile bir “Ulus Devlet” olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin milletidir. Dileğim bu ülkenin kurucu partisinin de her türlü işgalden kurtulup ya da kurtarılarak kendi kurtuluş savaşını yapabilmesidir.

'BİRKAÇ KİŞİNİN ELİNDE OYUNCAK HALİNE GELMİŞ'

Bunun için ben Lütfü Savaş olarak bu mücadeleyi başlatıyorum. Ve CHP'nin kuruluş ayarlarına dönmesi için tüm CHP'lileri birlikte mücadele etmeye davet ediyorum. “Bağımsızlık Benim Karakterimdir” diyen kurucu irademiz Mustafa Kemal Aratürk'ün izinde bugün bölgemizdeki ve içerdeki tehditlere karşı tüm CHP'lileri birlik olmaya çağırıyorum. İkbal derdine düşmüş birkaç kişinin elinde oyuncak haline gelmiş, hatta terör bağlantılı parti ve siyasetçiler ile sırf koltuk için yol yürüyenleri tarih zaten affetmeyecektir. Bizler bu uğurda CHP'nin sözüm ona değişim adı altında kuruluş felsefesinden sapmasına ve nihayetinde tarih olmasına izin vermeyeceğiz…"

Kaynak: Gerçek Gündem