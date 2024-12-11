Alacak Verecek Kavgasında Silahlar Çekildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Şanlıurfa'nın Bozova Denizbacı Mahallesi'nde iddiaya göre, Taş ve Yılmaz aileleri arasında alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kim tarafından ateşlendiği henüz öğrenilemeyen tabancadan çıkan mermiler Abdullah Taş (31) ve ağabeyi Mevlüt Taş'a (32) isabet etti. Abdullah Taş olay yerinde hayatını kaybederken Mevlüt Taş ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Mevlüt Taş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Abdullah Taş'ın cenazesi ise Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Jandarma, olaya karışan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA