Rojin Kabaiş Soruşturmasında Kritik Gelişme! Yeni Görüntü ve Ses Kayıtları Dosyaya Girdi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1. sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş'ten 27 Eylül akşamı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamamış ve cansız bedenine 18 gün sonra ulaşılmıştı. Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin şüpheler, gündemdeki yerini korurken baba Nizamettin Kabaiş ve Van Barosu Başkanı Sinan Özaraz'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

AVUKAT: ATK RAPORU ESKİ

İktidara yakın medyada Adli Tıp Başkanlığı 1. İhtisas Kurulu tarafından 'kesin sonuç raporu' hazırlandığına ve Rojin Kabaiş'in kesin ölüm sebebinin boğulma olduğuna dair çıkan haberlere ilişkin Van Barosu Başkanı Sinan Özaraz, söz konusu raporun eski rapor olduğuna işaret ederek, "Bizim taleplerimizi karşılayacak raporu bekliyoruz" dedi.

BABA KABAİŞ'TEN 'BOĞULMA' İDDİALARINA TEPKİ

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, baba Kabaiş, kızının intihar ettiğine dair iddialara karşı çıkarak, "boğulma" yönünde yapılan haberlere de tepki gösterdi. baba Kabaiş, “Kimse Rojin’in kendine zarar verdiğini iddia etmesin. Rojin kendi isteğiyle okuluna gitti ve hayallerini gerçekleştirdi. Rojin öğretmen olacaktı. Ama bu ülkenin yetkilileri ona ihanet etti. Bugün kızımı birileri darp etmiş, Molla Kasım’a götürmüş. Kızımı bulamayan yetkililer, yetmezmiş gibi üstünü kapatmak için televizyonlara kızımın intihar ittiği iddialarını servis ediyor. Bugün dediklerini 1 ay önce de söylemişlerdi. Dedikleri şey; ‘Rojin’in raporu çıkmış 79 tane örnek alınmış, otopsi açıklanmış ve suda boğulmuş.’ Bunları yayanlar ellerini vicdanlarına koysunlar. İnsan bir şey yapmadan önce biraz aileyi ve öleni düşünür" diye tepki gösterdi.

'EĞER BOĞULMUŞSA VÜCUDUNDA NEDEN DARP İZLERİ VAR?'

Kızının vücudunda darp izleri olduğunu söyleyen Kabaiş, "Eğer boğulmuşsa vücudunda neden darp izleri var? Rojin’in otopsi işlemine giren gözlemci doktor, ‘Rojin’in boğazında darp izleri ve yemek borusunda patlak var’ dedi. Demek ki Rojin’i boğmuşlar ve sonra da suya atmışlar. Üstelik otopsi raporunda onlar da yemek borusunun patlak olduğunu kabul etmişler. Ancak buna cevap olacak bir şey yazmamışlar. Ondan sonra suda uzun zaman kalan birinin midesine su girer, şişme olur ama Rojin’de o yoktu. Madem 18 gün sudaydı hem karadan hem havadan suyun içini aradınız. Hatta arama sırasında yetkililere defalarca Molla Kasım tarafını aramalarını söyledim. Yetkililer, ‘Dayı orası ters akıntı. Orada olamaz’ dediler. Bugün ise konuşmalarının tam tersini söylüyorlar. ‘Olabilir ve oraya sürüklenmesi normaldir' diyorlar. Bunlar hepsi çelişkili konuşmalardır” diye kaydetti.

YENİ GÖRÜNTÜ VE SES KAYITLARI DOSYADA

Baba Kabaiş, geçtiğimiz günlerde kızının elbiselerini almaya gittiğinde Van Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan dosyaya giren yeni görüntü ve ses kayıtları için talepte bulunduğunu aktardı.

Baba Kabaiş, yeni görüntü ve ses kayıtlarına dair şunları aktardı: "Rojin, yurttan çıkınca annesini arıyor ve markete gideceğini söylüyor. Annesi de ‘Tamam kızım ama fazla geç kalma’ deyip telefonu kapatıyor. Annesi telefonu kapattıktan sonra kamera kayıtlarına, Rojin’in biriyle konuştuğu yansıyor. Bugüne kadar konuştuğu kişinin kim olduğunu bilmiyorduk. Rojin en son oda arkadaşıyla konuşuyor. Arkadaşıyla beraber sahile gideceklermiş ve aşağıda arkadaşını bekliyormuş. O sırada da arkadaşını (kameralara yansıyan kişi) arayıp, şarj aletini de kendisiyle getirmesini istiyor. Arkadaşı da ‘Valla ben artık indim tekrar yukarı çıkamam’ diyor. Onlar aslında sahilden sonra tenis oynamak için salona gideceklermiş. Telefonunu şarja takacakmış. Görüntülerde ve ses kayıtlarında bunlar vardı. Sonrasında kamera kayıtlarında Rojin’in tek başına yurttan ayrıldığı görünüyor. Görüntüler sonrasında siyah-beyaza dönüştü.”

Rojin’in arkadaşının bir şeyler bildiğini ancak yurt idaresinin konuşmasını engellediğini vurgulayan baba Kabaiş, son olarak Van Valiliği’nin kızı Rojin’in isminin DEM Parti yönetimindeki Van Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından kadın merkezine verilmesini engellemesine de tepki gösterdi.

Kaynak: Mezopotamya Ajansı