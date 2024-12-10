Adli Tıp’tan Detaylı Otopsi Raporu Geldi: Rojin Kabaiş Neden Öldü?

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1. sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül akşamı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamamış ve cansız bedenine 18 gün sonra ulaşılmıştı.

Van'da yapılan ön otopside ölüm nedeni belirlenemeyen Rojin'den alınan 79 adet numune ve 5 tırnak İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ

Raporda, ilk ön inceleme otopsisinde şüpheli bir duruma rastlanılmadığı ifade edildi. Jandarma Kriminal Başkanlığı'nda iç çamaşırları ve hırkasının numunelerinde, şüpheli (sperm veya meni) gibi bir durum tespit edilemedi.

Adli Tıp Başkanlığı 1'inci İhtisas Kurulu tarafından verilen kesin sonuçta darp - cebir, zehirlenme, cinsel saldırı, travmatik bir olay gibi hiçbir şüpheye rastlanılamayarak, kesin ölüm sebebinin boğulma olduğu belirtildi.

16 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI

Rojin'in ölüm nedeninin aydınlatılması için üniversiteye ait 350 saatlik kamera, çevre köylere ait 275 saatlik kamera ve 120 saatlik araç kamera kayıtları olmak üzere 735 saat kaydın incelendiği ifade edilirken, HTS analizleri yapıldı ve 16 kişinin ifadesine başvurulduğu bildirildi.

Kaynak: Sabah