Adli Tıp’tan Detaylı Otopsi Raporu Geldi: Rojin Kabaiş Neden Öldü?

Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Rojin'den alınan 79 adet numune ve 5 tırnak, detaylı inceleme için İstanbul'a gönderildi. Adli Tıp Başkanlığı 1'inci İhtisas Kurulu tarafından verilen kesin sonuçta ölüm sebebinin boğulma olduğu belirtildi.

Son Güncelleme:
Adli Tıp’tan Detaylı Otopsi Raporu Geldi: Rojin Kabaiş Neden Öldü?

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1. sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül akşamı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamamış ve cansız bedenine 18 gün sonra ulaşılmıştı.

Van'da yapılan ön otopside ölüm nedeni belirlenemeyen Rojin'den alınan 79 adet numune ve 5 tırnak İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ

Raporda, ilk ön inceleme otopsisinde şüpheli bir duruma rastlanılmadığı ifade edildi. Jandarma Kriminal Başkanlığı'nda iç çamaşırları ve hırkasının numunelerinde, şüpheli (sperm veya meni) gibi bir durum tespit edilemedi.

Adli Tıp’tan Detaylı Otopsi Raporu Geldi: Rojin Kabaiş Neden Öldü? - Resim : 1

Adli Tıp Başkanlığı 1'inci İhtisas Kurulu tarafından verilen kesin sonuçta darp - cebir, zehirlenme, cinsel saldırı, travmatik bir olay gibi hiçbir şüpheye rastlanılamayarak, kesin ölüm sebebinin boğulma olduğu belirtildi.

16 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI

Rojin'in ölüm nedeninin aydınlatılması için üniversiteye ait 350 saatlik kamera, çevre köylere ait 275 saatlik kamera ve 120 saatlik araç kamera kayıtları olmak üzere 735 saat kaydın incelendiği ifade edilirken, HTS analizleri yapıldı ve 16 kişinin ifadesine başvurulduğu bildirildi.

Rojin'in Şüpheli Ölümünde Yeni Delil: Bedeninde İki DNA Örneği BulunduRojin'in Şüpheli Ölümünde Yeni Delil: Bedeninde İki DNA Örneği BulunduGüncel

Rojin'in Babasından Dikkat Çeken Açıklama: 'Otopside Böyle Bir Şey Yazmıyor'Rojin'in Babasından Dikkat Çeken Açıklama: 'Otopside Böyle Bir Şey Yazmıyor'Gündem

Kaynak: Sabah

Son Güncelleme:
Damattan Kayınvalideye Hakaret Davası Damattan Kayınvalideye Hakaret Davası
Van'da Bir Kilometre Arayla İki Zincirleme Kaza! 30 Araç Birbirine Girdi: Ölü ve Yaralılar Var Van'da Bir Kilometre Arayla İki Kaza! 30 Araç Birbirine Girdi
ATV'den Şaşkına Çeviren Karar! Sevilen Dizi İçin Değişiklik ATV'den Şaşkına Çeviren Karar! Sevilen Dizi İçin Değişiklik
Köylülerin Gizli Yoğurt Sırrı: Sadece 2 Tane ile Taş Gibi Yoğurt Yapılıyor Köylülerin Gizli Yoğurt Sırrı: Sadece 2 Tane ile Taş Gibi Yoğurt Yapılıyor