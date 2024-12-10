Damattan Kayınvalideye Hakaret Davası

Trabzon'da yaşayan ve 2021 yılında eşi ile boşanma sürecine giren Cabir D. kayınvalidesi Emine C.'den şikâyetçi oldu. Geçtiğimiz yıl ocak ayında Cabir D. kayınvalidesinin kendisine hakaret dolu mesajlar attığını belirterek, "Evliliğimin yıkılmasıyla ilgili cümleler de yazdı. Ailem yıkıldığı için mutlu oldu. Kendisinin bu konuda planlar yaptığını ve işe yaradığına dair sözler yazdı" dedi. Kayınvalidesine hiç saygısızlık yapmadığını ancak kayınvalidesinin evliliğini bozmak için her şeyi denediğini anlatan Cabir D. daha önce eşiyle barışmak istediğinde kayınvalidesinin görüşmelerine izin vermediğini söyledi.

"KIZIM SANA MI KALDI?"

Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre, kayınvalidesinin kendisine, "Küpek suratlı. Anlaşmalı boşansana, yıllar geçti diretiyorsun. Kızımın mirasını sana mı bırakacaktım? Sana yedirir miyim? Kene gibi yapıştın. Kızım senin gibi çulsuza mı kaldı? Seni doğduğuna pişman etmeyecek miyiz? Küpek gibi yalvaracaksın 'Ben ettim, siz etmeyin' diye. Seni süründüreceğiz" dediğini anlattı. Boşanmakta olduğu eşinin akrabaları tarafından tehdit edildiğini, bu durumun kayınvalidesinin kışkırtmaları ile yaşandığını kaydetti ve kayınvalidesinin cezalandırılmasını istedi.

"OKUMA YAZMA BİLMİYORUM" SAVUNMASI

Kayınvalide hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 'hakaret' suçundan soruşturma başlattı. İfadesi alınan kayınvalide, kızının 2 yıl evli kaldığını ve boşanmalarında etkisinin olmadığını söyledi. Suçlamalarla ilgili olarak ise okuma yazma bilmediğini belirten Emine C., "Sosyal medyamda sadece çocuklarım ve akrabalarım kayıtlı. Becerebildiğim kadar resimlerine bakarım. Telefonumu da kimseye vermedim. Kimin yazdığını bilmiyorum. Messenger nedir onu da bilmiyorum" dedi. Savcılık müştekinin ikamet adresinin Trabzon'da olduğunu, 'hakaret' suçunun burada yaşandığını belirterek dosyada yetkisizlik kararı verdi.

Kaynak: Sabah