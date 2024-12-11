Sır Ölümde Flaş Gelişme: Rojin'in Bedeninde Bulunan Erkek DNA'ları Kime Ait?

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1. sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş'ten 27 Eylül akşamı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamamış ve cansız bedenine 18 gün sonra ulaşılmıştı.

SORU İŞARETLERİ AYDINLATILMADI

Rojin, Adli Tıp Kurumu’nun (ATK) otopsi raporuna göre suda boğularak öldü. Ancak cansız bedeninin kaç gün suda kaldığı, dışardan bir müdahale olup olmadığı ve vücudundaki darp izlerinin nasıl olduğu gibi sorular cevapsız kaldı.

DNA TESPİT EDİLDİ

Kızının ölümünün aydınlatılması ve ihmallerin üzerinin kapatılmaması için mücadele veren baba Nizamettin Kabaiş, Rojin'in bedeninde 2 DNA örneğinin tespit edildiğini açıkladı.

79 NUMUNE VE 5 TIRNAK İNCELENDİ

Rojin'den alınan 79 adet numune ve 5 tırnak, detaylı inceleme için İstanbul'a gönderildi. Adli Tıp Başkanlığı 1'inci İhtisas Kurulu tarafından verilen kesin sonuçta ölüm sebebinin boğulma olduğu belirtildi.

Raporda darp-cebir, zehirlenme, cinsel saldırı, travmatik bir olay gibi hiçbir şüpheye rastlanmadığı, travmatik bir tesirle öldüğünün tıbbi delilleri bulunmadığı, toksik madde bulunmadığı, cinsel bölgesinden alınan doku örneklerinde sperm ve farklı DNA profili tespit edilmediği, cinsel dokunulmazlığının ihlal edildiğine dair tıbbi delil bulunmadığı belirtildi.

SUDA NASIL BOĞULDUĞU BİLİNMİYOR

Raporda olayın intihar mı, kazara mı veya başkası tarafından mı gerçekleştirildiğine ilişkin tıbben değerlendirme yapılamadığı ifade edildi.

ERKEK DNA'LARI KİME AİT?

Raporda, Rojin'in göğüs ve karın bölgesinde ikisi farklı erkeğe ait üç adet DNA profili tespit edildi. DNA'ların bulaş yöntemiyle geçmiş olma ihtimaline karşı Rojin'den önce Adli Tıp'ta otopsisi yapılan yaklaşık 20 kişiye ait cesetlerde DNA izi arandı. Ancak Rojin'de ulaşılan 2 DNA örneği bunlarla uyumluluk göstermedi.

Bu kez DNA'ların otopsi ekibinde görevli doktorlardan geçmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Fakat ekipteki DNA'lar da uyuşmadı.

Bu kez Rojin'in cenazesine ulaşılan bölgede bulunan 40 kişiden DNA örneği alındı ancak sonuç yine değişmedi.

Rojin'in bedenindeki DNA örneklerinin kime ait olduğu henüz tespit edilemedi. Genç kadının ölümündeki soru işaretleri yanıtlanmayı bekliyor...

Kaynak: Sabah