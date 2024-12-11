Duvarı Kırıp Eşyaları Çalmıştı... Akılalmaz Hırsızlıkta Komşunun İfadesi Ortaya Çıktı

Olay geçen kasım ayında Bayraklı ilçesi Postacılar Mahallesi'nde yaşandı. Yeni yılın şubat ayında evlenme hazırlıkları yapan ve ailesinin yanında yaşayan Ahmet Sağlam (29), oturacağı eve yeni eşyalar aldı.

İddiaya göre bunu bilen ve yeni eşyalar alınan evin hemen bitişiğinde oturan ailenin 35 yıllık komşusu F.C., balyozla önce kendi duvarını kırdı sonra da Sağlam'ın evinin duvarını kırarak içeri girdi. 35 yıllık komşu, evdeki iki televizyon, beyaz eşyalar, mobilyalar, halılar, küçük ev aletleri, avizeleri alarak kendi evine taşıdı. Ardından evin duvarını örüp sıvayan F.C. mutfak kapısından çıkıp kayıplara karıştı. Eve gelince şaşkınlık yaşayan Ahmet Sağlam'ın kız kardeşi durumu polise haber verdi.

SAKLANDIĞI ADRESTE YAKALANDI

Olayın ardından şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, evden parmak izi aldı. Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, F.C.'nin kaçtığı Ankara'dan İzmir'e geldiğini belirleyip saklandığı adresi tespit etti. Gerçekleştirilen operasyonla yakalanan şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

"ALKOLLÜYDÜM, GAFLETE DÜŞTÜM"

Gözaltına alınan F.C.'nin emniyetteki ifadesinde olay anında alkollü olduğunu söyleyip, “Bir anlık gaflete düştüm. Alkollüydüm, olayı bu yüzden gerçekleştirdim” dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.C., adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA