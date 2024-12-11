İki Ünlü Marka da Artık Listede... Yine Et Yerine Neler Yemişiz Neler! Köfteci Yusuf'tan Sonra Yeni Skandal

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ifşaatlarıyla Türkiye’nin gündemine oturan yemek sektöründe skandallar bitmek bilmiyor. Köfteci Yusuf’un ürünlerinde çıkan domuz etinin ardından iki markanın daha ürünlerinde katı maddeleri tespit edildi.

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İki Ünlü Marka da Artık Listede... Yine Et Yerine Neler Yemişiz Neler! Köfteci Yusuf'tan Sonra Yeni Skandal

Bakanlık, denetimler sonrasında sakıncalı gıda ürünlerini internet sitesi üzerinden ifşa etmeye devam ediyor. Liste düzenli olarak güncellenirken, her gün yeni marka ve firmalar listeye dahil oluyor.

BİR KÖFTECİ DAHA LİSTEYE GİRDİ

Son güncellemenin ardından, Köfteci Yusuf’tan sonra bu kez Kazan Köfte markasının haşlanmış köftesi "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" listeye girdi. Yapılan denetimler sonucunda, Kazan Köfte'nin haşlanmış köftesinde soya tespit edildi.

İki Ünlü Marka da Artık Listede... Yine Et Yerine Neler Yemişiz Neler! Köfteci Yusuf'tan Sonra Yeni Skandal - Resim : 1

Kazan Köfte’nin sosyal medya hesabının 200 binden fazla takipçisi olduğu ve köftelerinin bulunduğu il içerisinde oldukça popüler olduğu öğrenildi.

LİSTEYE ET DÖNER DE GİRDİ

Aynı listede et döner markası da yer aldı. Adana Yasin Poyraz markasının et dönerinden deri dokusu ve kanatlı et çıktı.

İki Ünlü Marka da Artık Listede... Yine Et Yerine Neler Yemişiz Neler! Köfteci Yusuf'tan Sonra Yeni Skandal - Resim : 2

KÖFTECİ YUSUF KRİZİ TÜRKİYE'Yİ AYAĞA KALDIRDI

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sakıncalı gıdalarla ilgili listeye en çok dikkat çeken marka, Köfteci Yusuf olmuştu.

Bakanlık, firmanın iki şubesinde domuz eti tespit ettikten sonra, bu ürünleri hem "Sağlığı Tehdit Eden Gıdalar" hem de "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesine dahil etti.

Bu olay Türkiye’de gündem olmuş, bazı vatandaşlar ise Köfteci Yusuf’a yönelik tepkilerin bir "kumpas" olduğunu iddia etmişti.

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Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Köfteci Yusuf gıda Tarım ve Orman Bakanlığı
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