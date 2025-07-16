Kırıkkale’de Zincirleme Kaza! Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kırıkkale-Ankara karayolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 araç birbirine girdi. Kazada 3 kişi yaralanırken, araç sürücüleri kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Kırıkkale’de Zincirleme Kaza! Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı
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Kırıkkale’de Ankara istikametine ilerleyen D200 karayolunun 14. kilometresinde meydana gelen zincirleme kazada 4 araç birbirine girdi. Kazada 3 kişi yaralanırken, sürücüler kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Edinilen bilgilere göre, E.D. idaresindeki 06 R 7808 plakalı Fiat marka otomobil, C.G. yönetimindeki 06 GND 45 plakalı Volkswagen otomobile çarptı. Kazaya daha sonra S.K.'nin kullandığı 06 BOT 033 plakalı araç ile B.Y. idaresindeki 06 ECL 25 plakalı Volvo da karıştı.

Yaşanan kazada Y.D., Ö.İ.D. ve H.Y. isimli üç kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Kazaya karışan araçlar, trafik ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otoparka çekildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Trafik kazası Kırıkkale
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