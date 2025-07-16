Mehmet Şimşek Faiz Tahminini Açıkladı! İndirim Kapıda mı?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu ay içerisinde faiz indirimi beklediklerini açıkladı. AKP'nin Kızılcahamam kampında vekillere sunum yapan Şimşek, "İBB operasyonları bizi 3-5 ay geriye götürdü ama ekonomik programımız işliyor. 2027’de tek haneli rakamları göreceğiz” diye konuştu.

Mehmet Şimşek Faiz Tahminini Açıkladı! İndirim Kapıda mı?
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Haziran ayı enflasyonunun beklentilerin altında kalması, 24 Temmuz’da toplanacak Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun faiz kararı üzerindeki beklentileri artırdı. Ekonomi çevreleri Merkez Bankası’nın bu toplantıda 250 ila 300 baz puan arasında bir indirim yapacağına kesin gözüyle bakıyor. Yüksek faiz oranlarının yatırım ve üretim üzerindeki etkisi, Kızılcahamam kampının da ana gündem maddelerinden biri oldu.

Mehmet Şimşek Faiz Tahminini Açıkladı! İndirim Kapıda mı? - Resim : 1

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, milletvekillerinin, yüksek faizlerin ticaret, üretim ve yatırımı olumsuz etkilediğini belirterek faiz indirimi talep ettikleri öğrenildi. AKP'nin Kızılcahamam kampında bu konu da gündeme geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, temmuz ayında bir faiz indiriminin büyük olasılıkla gerçekleşeceğini söyledi. Şimşek, milletvekillerine yaptığı sunumda, "Aslında faiz indirimi olacaktı, bu operasyonların piyasalara yansımaları sebebiyle ertelendi. Çok aksi bir gelişme olmazsa, bu ay içinde bir faiz indirimi olması bekleniyor." dedi. Ekonomi yönetimindeki beklenti Merkez Bankasının 250-300 baz puan faiz indirimine gitmesi.

Mehmet Şimşek Faiz Tahminini Açıkladı! İndirim Kapıda mı? - Resim : 2

Bakan Şimşek, 19 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyonların piyasalarda dalgalanmaya neden olduğunu belirterek, bu gelişmelerin faiz indirimi kararını ötelediğini söyledi. “19 Mart’tan sonra yaşananlar bizi 3-5 ay geriye götürdü ama ekonomik programımız işliyor. Enflasyonda hedeflerimizin tutmasını bekliyoruz” ifadelerini kullanan Şimşek, 2026 yılı için yüzde 20’nin altı, 2027 yılı için ise tek haneli enflasyon hedefini vurguladı.

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Kaynak: Türkiye Gazetesi

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