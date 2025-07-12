Fatih Karahan Londra’da Fısıldadı, Piyasalar Coştu! Dikkat Çeken Faiz Mesajı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yerli yatırımcıların mevduat tercihlerini dikkatle takip ettiklerini belirterek, faiz indirimi konusunda temkinli bir yaklaşım sergileyeceklerinin sinyalini verdi.

Bloomberg’in Kerim Karakaya ve Beril Akman'ın haberine göre, Karahan Londra’da yatırımcılarla gerçekleştirdiği kapalı toplantılarda faiz politikasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Toplantıya katılan fakat isimlerinin açıklanmasını istemeyen kaynaklara göre, Karahan mevduat eğilimlerinin faiz kararlarında belirleyici bir unsur olduğunu vurguladı.

PİYASALARDA ETKİ YARATTI

24 Temmuz’da yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde piyasalarda faiz indirimi beklentisi hakim. Enflasyondaki yavaşlama ve finansal piyasalardaki baskıların azalması bu beklentiyi destekliyor. Ancak, kısa süre önce yürürlüğe giren beklenmedik stopaj artışı, faiz indiriminin kapsamı konusunda soru işaretlerine yol açtı.

Hafta başında alınan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türk Lirası cinsinden mevduat ve yatırım fonlarına uygulanan stopaj oranlarında artışa gidildi. Bloomberg’e göre, bu gelişme TCMB’nin dövizleşme ile mücadelesini daha karmaşık hale getirebilir. Vergi yükünün artması, yatırımcıların dövize yönelmesine neden olabilir ve bu da enflasyonist baskıları yeniden tetikleyebilir.

ENFLASYON DÜŞTÜ, FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR

Üç aya kadar vadeli TL mevduatlarda uygulanan ortalama faiz son bir ayda yüzde 58 seviyesinde sabit kaldı. Haziran ayında yıllık enflasyon yüzde 35,1’e gerileyerek piyasa tahminlerinin altında bir düşüş gösterdi. Merkez Bankası ise yıl sonunda enflasyonun yüzde 24 seviyesine düşmesini hedefliyor.

Haziran ayındaki toplantıda politika faizini yüzde 46'da sabit bırakan TCMB, sonraki toplantılarda indirime açık kapı bırakmıştı. Analistlerin çoğu, Temmuz ayında alınabilecek bir faiz indiriminin 2,5 ila 3,5 puan arasında olabileceğini öngörüyor. Karahan’ın Londra’daki temaslarında verdiği mesajlar ise yatırımcılar tarafından temkinli bir para politikasının sürdürüleceği şeklinde yorumlandı.

Kaynak: Bloomberg