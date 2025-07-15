New York Borsası Yükselişle Başladı

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Günün açılışında Dow Jones endeksi yatay bir görünümle 44.471,28 puandan işlem görmeye başladı. S&P 500 endeksi yüzde 0,53’lük artışla 6.301,28 puana ulaşırken, teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksi ise yüzde 0,95 primle 20.835,34 puana yükseldi.

ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziran ayında aylık bazda yüzde 0,3 artarak beklentileri karşılarken, yıllık bazda yüzde 2,7 ile piyasa tahminlerinin üzerine çıktı. Gıda ve enerji fiyatlarının dışlandığı çekirdek enflasyon ise yüzde 0,2 aylık ve yüzde 2,9 yıllık artışla beklentilerin altında gerçekleşti.

Ekonomik veriler arasında yer alan New York Fed’in imalat endeksi de temmuz ayında 5,5 puana çıkarak son dört aydır süregelen daralmanın ardından üretim faaliyetlerinde toparlanmaya işaret etti.

ŞİRKET BİLANÇOLARI YATIRIMCININ GÜNDEMİNDE

Şirket cephesinde ise büyük bankaların ikinci çeyrek bilançoları açıklanmaya başladı. JPMorgan Chase'in net kârı yıllık bazda yüzde 17 düşse de analist beklentilerinin üzerinde gerçekleşti; bu nedenle hisseler güne yatay başladı. Wells Fargo'nun kârı yüzde 0,6 artarken, hisseleri yüzde 3’ten fazla değer kaybetti. Citigroup ise yüzde 25’lik net kâr artışıyla dikkat çekti ve hisseleri yüzde 2’nin üzerinde prim yaptı.

NVİDİA’DAN ÇİN AÇILIMI: HİSSE DEĞERİ YÜKSELDİ

Öte yandan, Nvidia’nın H20 çiplerinin Çin’e ihracatı için ABD hükümetinden lisans güvencesi aldığını açıklaması, şirket hisselerine pozitif yansıdı. Nvidia hisseleri bu gelişmenin ardından yaklaşık yüzde 4 oranında yükseldi.

Uzmanlar, haziran ayı enflasyon verilerinin genel anlamda piyasalarda olumlu bir hava yarattığını ve yatırımcı güvenini desteklediğini belirtti.

Kaynak: AA