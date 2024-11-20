Ünlü Markanın Köftelerinde Bakteri Çıktı: Apar Topar Geri Çağrıldı
Almanya merkezli Monolith Frost GmbH, 900 gramlık dondurulmuş "Cevapcici Mici" adlı köfte ürünlerinde yüksek düzeyde bakteri tespit edilmesi üzerine ürünleri piyasadan geri çekti. Şirket, bakteri kontaminasyonunun sağlık riski oluşturabileceğini belirtti. Ancak hangi tür bakterilerin bulunduğu henüz açıklanmadı. Tüketicilere, bu ürünleri tüketmemeleri yönünde uyarı yapıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Geri çağırma kararı, özellikle Mix Markt süpermarket zincirlerinde satılan ürünleri kapsıyor. Ancak bu ürünlerin başka mağazalarda da satışa sunulmuş olabileceği ifade edildi.
Tüketicilere, satın aldıkları ürünleri kontrol etmeleri için şu bilgiler paylaşıldı:
Ürün Adı: Cevapcici "Mici" (Dana ve Domuz Eti)
İçerik: Baharatlı köfte (su ve pastırma ilaveli)
Üretici: Monolith Frost GmbH, Westring 73, 33818 Leopoldshöhe
EAN Numarası: 4260170564856
Son Tüketim Tarihi: 16.03.2025
Geri Çağırma Nedeni: Yüksek bakteri seviyesi nedeniyle sağlık riski
ALMANYA GENELİNDE SATILDI
Artı49'un haberine göre, geri çağrılan ürünler Almanya’nın birçok eyaletinde satışa sunuldu. Etkilenen bölgeler arasında Baden-Württemberg, Bavyera, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Saksonya, Aşağı Saksonya, Kuzey Ren-Vestfalya, Rheinland-Pfalz, Saarland, Saksonya-Anhalt, Schleswig-Holstein ve Thüringen bulunuyor.
TÜKETİCİLERE UYARI: TÜKETMEYİN, İADE EDİN
Monolith Frost GmbH, söz konusu köfte ürünlerinin kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini vurguladı. Tüketicilere, ürünleri satın aldıkları mağazaya fatura göstermeksizin geri götürerek ücret iadesi alabilecekleri bilgisi verildi. Şirket, bu tür ürünlerin tüketiminin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda halkı uyardı.
Tüketicilere, hem kendilerinin hem de ailelerinin sağlığını riske atmamak adına söz konusu ürünleri hızlıca iade etmeleri tavsiye ediliyor.