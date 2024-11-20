Ünlü Markanın Köftelerinde Bakteri Çıktı: Apar Topar Geri Çağrıldı

ALMANYA GENELİNDE SATILDI

Artı49'un haberine göre, geri çağrılan ürünler Almanya’nın birçok eyaletinde satışa sunuldu. Etkilenen bölgeler arasında Baden-Württemberg, Bavyera, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Saksonya, Aşağı Saksonya, Kuzey Ren-Vestfalya, Rheinland-Pfalz, Saarland, Saksonya-Anhalt, Schleswig-Holstein ve Thüringen bulunuyor.

TÜKETİCİLERE UYARI: TÜKETMEYİN, İADE EDİN

Monolith Frost GmbH, söz konusu köfte ürünlerinin kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini vurguladı. Tüketicilere, ürünleri satın aldıkları mağazaya fatura göstermeksizin geri götürerek ücret iadesi alabilecekleri bilgisi verildi. Şirket, bu tür ürünlerin tüketiminin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda halkı uyardı.

Tüketicilere, hem kendilerinin hem de ailelerinin sağlığını riske atmamak adına söz konusu ürünleri hızlıca iade etmeleri tavsiye ediliyor.